Hava savunma şemsiyesine yeni oyuncular gelecek: SİPER yolda

Yerli ve milli savunma sanayii adımlarının en önemli hamlelerinden birini ‘hava savunma sistemleri’ üzerinden geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, Alçak İrtifa ve Orta İrtifa’da HİSAR-A+ ve HİSAR-O+'yı envantere sokarak önnemli bir adım atmayı planlıyor. Yüksek İrtifa için ise SİPER geliştiriliyor.

TRT Haberde yer alan habere göre, Hisar A ve Hisar O’da özellikle Suriye ve Libya sahalarından gelen bildirimlerin ardından çok önemli güncellemeler yapılacağı öğrenildi.

"GÜNCELLEME İHTİYACI HİSEDİLDİ"

“HİSAR-A için 15 kilometre, HİSAR-O için ise 25 kilometre angajman menzili olduğu biliniyor” diyen Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, her iki sistemde de neden güncelleme ihtiyacı hissedildiğini şu sözlerle açıkladı:

"Aradan geçen zamanda bu sistemlerin hedefi olan platformların özellikleri de gelişti. Yani Hisar A ve Hisar O ile etkisiz hale getirebileceğiniz füzeler farklı güncellemelerle daha iyi bir noktaya ulaştı. Düşman hava platformları tarafından 40-50 kilometre menzilli akıllı mühimmatlar kullanıldığı zaman, Hisar’ın kabiliyetlerinin yetersiz kalabilme tehlikesi gibi bir durum oluştu. Bu yüzden her iki sistem de geliştirilerek, HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ isimleriyle azami menzil ve irtifa değerleri artmış bir şekilde envantere girecek.”

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE YENİ OYUNCULAR GELECEK"

Hava savunma sistemlerinin bir bütün içerisindeki en değerli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Çok Alçak İrtifa alanında hem top hem de füze anlamında geliştirdiğimiz sistemler mevcut. Alçak İrtifa ve Orta İrtifa’da ise HİSAR ile iyi bir noktada olacağız. Yüksek İrtifa için ise SİPER’in geliştirildiğini biliyoruz. Ancak kamuoyuna yansıyan son bilgiler HİSAR O+ ile SİPER arasında nitelendirilecek çeşitli ürünlerin geliştirileceğini gösteriyor. Bu bilgiler bizi muharebe sahasındaki değişken tehdit parametresine cevap verebilecek bir hava savunma sistemi ailesinin oluşturulduğu gerçeğine götürüyor."