Hava sahasında dengeler altüst olacak! İşte Türkiye'nin yeni ordusu...

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde yoğunlaştığı yapay zeka destekli sürü İHA teknolojisinde Türkiye test çalışmalarını aralıksız sürdürürken geleceğin harekat ortamını bugünden hazırlayan Sürü İHA'ların yakında göreve başlaması bekleniyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük ve önemli bir proje diyerek altını çizdiği Sürü İHA, belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere işbirliği yapan çok sayıda İHA’dan oluşuyor. Yapay zeka ile kontrol edilen Sürü İHA, GPS olmayan ortamda da rahatlıkla yön bulabiliyor.

KONUP BULUP GÖREV PLANLAYABİLİYOR

Proje kapmasında geliştirilen sürü İHA sistemi, konum bulma, bağımsız otonom seyrüsefer, netlik çıkarımı, derin öğrenme ile belirli nokta tanıma, sürü bölünmesi, görüntü tabanlı mesafe ölçümü, hedef önceliklendirme ve görev planlama gibi özelliklere sahip bulunuyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ ORDU KURULACAK

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı teknolojiyle, Türkiye'nin de gelecekteki gökyüzü ordusu kurulmuş olacak. Sürü İHA, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefleri vuracakken, haberleşmenin olmadığı durumlarda ise sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek.

KENDİ OPERASYON YAPABİLECEK

Sürü İHA yapay zeka ile herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak kendi operasyonunu da yapabilecek. Sürü İHA konsepti halen 30'dan fazla insansız hava aracı ile sürdürülüyor. Bu sayının zamanla yüzleri bulması bekleniyor.

İNSAN MÜDAHALESİNE GEEK YOK

Sürüde yer alan İHA'ların ise her biri farklı görevleri yerine getirebiliyor. Sürü dronelar ve yapay zeka destek sistemleri bütün bir bombardıman doktrinini de değiştirecek. Bu uygulama ile güdümlü sistemler açısından en üst düzey akıllı bombardıman olanakları ortaya çıkacak. Dronelarda bir kayıp olması durumunda ise herhangi bir manuel insan müdahalesini gerekmeden pozisyon alınabilecek.

AYNI ANDA HEDEFE YÖNELİYORLAR

Günümüzde sürü dronelarına ilişkin bilinen uygulamalardan biri ise ABD ordusuna ait. 2017 yılında yapılan testlerde 100 mikrodrone bir F-18 savaş uçağından havaya bırakıldı. Avuç büyüklüğünde ve yarım kilo ağırlığındaki droneların aynı anda tek bir hedefe yönlendirildiği gözlemlendi.

YAKINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Sürü halinde hareket eden İHA'lar için düşünülen ilk görev, düşman hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmak. Geleceğin harekat ortamını bugünden hazırlayan Sürü İHA'ların yakında göreve başlaması bekleniyor.

Haberin Özeti

Türkiye, dünyada sayılı ülkenin üzerinde yoğunlaştığınde test çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.• Sürü İHA'ların yakında göreve başlaması bekleniyor.• Yapay zeka ile kontrol edilen Sürü İHA,rahatlıkla yön bulabiliyor.