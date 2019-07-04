Güneş tutulması esnasında dünyamız uzaydan nasıl görünüyor?

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) meteoroloji uydusu GOES West, 2 Temmuz 2019'da, Güneş tutulması esnasında dünyamıza düşen Ay'ın gölgesini ve dev Barbara kasırgasını aynı karede fotoğraflamayı başardı.

2019 yılının ikinci Güneş tutulması 2 Temmuz'da yaşanmış ve Güney Pasifik, Şili ve Arjantin diliminden gözlemlenmişti.

Her 18 ayda bir görülen tam Güneş tutulması, en son 2017 yılının ağustos ayında ABD ve bazı Güney Amerika ülkelerinden izlenmişti. Bir sonraki Güneş tutulması ise Aralık 2020’de gözlemlenecek.

GOES UYDULARININ GÖREVİ NEDİR?

Meteoroloji uyduları, meteoroloji uzmanlarının hava durumunu tahmin etmelerine veya şu anda neler olduğunu görmelerine yardımcı olur. Geostationary Operasyonel Çevresel Uyduları da (GOES) bu türden uydulardır. Bu uydular genellikle sabit coğrafi konumlardan veya kutupsal yörüngeden Dünya'nın hava koşullarına ait fotoğrafları geri gönderebilen kameralar içerir.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay’ın Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden yılda iki ilâ beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir.

Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.