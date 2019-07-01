Güneş tutulması 2019 ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

“Güneş tutulması ne zaman izlenecek?” sorusu yoğun ilgi görüyor. 2 Temmuz Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Doğa olayları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2019 yılının ikinci Güneş tutulması yarın (2 Temmuz) yaşanacak ve Güney Pasifik, Şili ve Arjantin diliminden gözlemlenecek. 2 Temmuz tam Güneş tutulmasının ülkemizden gözlenmesi mümkün olmayacak. Ancak Avrupa Uzay Ajansı, tutulmayı canlı yayımlayacağını duyurdu. 2 Temmuz’da Türkiye saati ile 19:55’te başlayacak olan tam Güneş tutulmasını buradan canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN YAŞANACAK?

TM Dijital Haber Merkezi’nden Gökhan Ertaş’ın özel haberine göre, 2019 yılının ikinci Güneş tutulması yarın (2 Temmuz) yaşanacak ve Güney Pasifik, Şili ve Arjantin diliminden gözlemlenecek. 2 Temmuz tam Güneş tutulmasının ülkemizden gözlenmesi mümkün olmayacak. Ancak Avrupa Uzay Ajansı, tutulmayı canlı yayımlayacağını açıkladı.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

2 Temmuz’da Türkiye saati ile 19:55’te başlayacak.

YARIN YAŞANACAK TAM GÜNEŞ TUTULMASI BİRÇOK SORU İŞARETİNİ ORTADAN KALDIRABİLİR

Bilim insanları yarın yaşanacak olan tam Güneş tutulmasını Ulusal Bilim Vakfı tarafından yönetilen And Dağları'ndaki bir gözlemevinden izleyecek.

Gökbilimciler ve fizikçiler, Güneş tutulması sırasında yapmayı planladıkları deneyleri hazırladılar. Bilim insanları bu deneylerde, geçmişteki tutulmalarda olduğu gibi, Güneş tutulmasının yanı sıra tutulmaların Dünya üzerindeki etkilerine de odaklanacak.

Williams Kolejinden Astronomi Profesörü Jay Pasachoff, “Güneşin nasıl parladığını anlamaya çalışıyoruz.” dedi.

Cerro Tololo sahasındaki teleskoplar Güneş'i gözlemlemek için donatılmamıştır, ancak araştırmacılar dağın tepesine yeni teleskoplar kurmak için And Dağları'nın atmosferinden ve Ulusal Bilim Vakfı altyapısından faydalanabilirler.

Cerro Tololo Gözlemevi

Ulusal Güneş Gözlemevi, Güneş tutulması sırasında gözlemevini kullanacak beş takım seçti. Araştırmacılar ağırlıklı olarak Güneş'in atmosferinin dışını ve en sıcak bölgesini, koronasını araştırmaya çalışacak. Bir ekip ise Dünya'nın atmosferindeki değişiklikleri araştıracak.

İç koronanın yalnızca tutulmalarda görülebildiğini anlatan Pasachoff, kısa dakikalar içinde koronanın gözle görülür hale geldiğini ve yeryüzü ile gökyüzünden teleskoplarla takip edebildiğini vurguladı.

Tutulmanın eşsiz doğasının altını çizen Pasachoff, "Bu tutulma esnasında, başka tutulmalara nazaran daha fazla donanım ve daha çok sayıda ekip hazır bulunacak. Böylece Güneş'in atmosferinin nasıl ısındığına dair sırları aralayacağını umduğumuz muazzam veri tabanları oluşacak." dedi.

YILDIZLARIN DAVRANIŞLARINI ÖĞRENMEMİZE İZİN VERİYOR

Pasachoff, "Muhtemelen, diğer yıldızların da döngüsel davranışları olan koronası vardır ve Güneş, yıldızların davranışlarını yakından incelememize ve öğrenmemize izin verecek." ifadesini kullandı.

Atmosferik Araştırma Uzmanı Paul Bryans, “Manyetik alanı incelemek ayrıca güneş patlamalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Araştırmacılar manyetik alanı, polarizasyonu veya ışık dalgalarının seyahat ettikleri yöne göre yönünü ölçebilir.” dedi.

Bu yıl yaşanacak tutulma, Güneş'in aktivitesi bakımından asgari seviyeye yakın olduğundan, korona, 2017 tutulması sırasında göründüğü gibi görünmeyecek. Bu sebeple bu yıl yapılacak gözlemlerle Güneş aktivitesi sırasında yaşanan korona değişimi de ölçülebilecek.

Hawaii Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bilim insanı Shadia Habbal, Astronomi Araştırmaları Üniversiteler Birliğinden bir sürümde açıklandı.

Bildiri, Ulusal Bilim Vakfı ve NASA için birinci sınıf astronomik gözlemevleri işleten 46 ABD kurumu ve 4 uluslararası kuruluştan oluşan bir konsorsiyum olan Astronomi Araştırmaları Üniversiteleri Birliği (AURA) tarafından yayımlandı.

2 TEMMUZ TAM GÜNEŞ TUTULMASINI BURADAN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2 Temmuz’da Türkiye saati ile 19:55’te başlayacak olan tam Güneş tutulmasını buradan canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay’ın Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden yılda iki ilâ beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir.

Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulmasının, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.