Grönland'da erime rekor seviyede

Analizlere göre buzul erimesindeki bir önceki rekor yüzde 15 oranında aşılmış oldu. Uzmanlar, 1948’den bu yana kayda geçirilen erime verilerine bakıldığında son incelemelerin ‘eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye’ işaret ettiğini belirtti. Grace ve Grace-FO uydularından elde edilen veriler ile iklim modellemeleri kullanılarak yapılan incelemede uzmanlar bir yıl içerisinde Grönland’ın 532 gigaton buz kaybettiği sonucuna vardı. Bu rakamlar, 2012’den bu yana çok büyük bir artış olduğuna işaret ediyor. Danimarkalı iklim bilimci Martin Stendel’in hesaplamasına göre 2019 yılındaki buzul kayıpları, tüm Britanya’yı 2.5 metre derinliğinde erimiş suyla kaplayacak kadar büyük.