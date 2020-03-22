Google'ın koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı

Google'ın yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) için hazırladığı web sitesi kullanıma açıldı. Oldukça kullanışlı ve basit bir arayüze sahip web sitesinde, yazılı ve görsel birçok bilgilendirici koronavirüs içeriğine yer veriliyor.

Bunlar:

· Koronavirüs hastalığı (Covid-19) ile ilgili bilinmesi gerekenler(genel bilgilendirici içerikler, belirtiler, korunma yolları ve tedaviler)

· Koronavirüsten korunma ipuçları

· Koronavirüs ile ilgili arama trendleri ve hastalıktan etkilenen ülkelerdeki vaka, ölüm ve tedavi edilen kişi sayısı

· Salgın sürecinin daha kolay geçirilmesi için çeşitli tavsiyeler

· Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs ile mücadele fonuna bağışta bulunma

· Google blogundan son haberler

Google, web sitesinde yer alan bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü gibi yetkili kaynaklardan alındığını vurguluyor. Dili şimdilik İngilizce olan web sitesi, ilerleyen günlerde farklı dillere de çevirilecek.

Daha önce arama devi Google'ın en büyük rakiplerinden olan Bing de dünyadaki tüm koronavirüs vakalarını gösteren ve ülkelerdeki yayın kuruluşlarının, koronavirüs ile ilgili hazırladığı haberlerin derlendiği bir web sitesi hazırlamıştı.

(Donanım Haber)