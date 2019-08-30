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Google: Hacklerlar iPhone telefonları yıllardır izliyor

Google: Hacklerlar iPhone telefonları yıllardır izliyor

Google´dan araştırmacılar, hackerların yıllardır hacklenmiş websiteleri aracılığıyla iPhone marka telefonları izlediklerini açıkladı.

Google´ın Project Zero takımından güvenlik uzmanı olarak çalışan ekip yaptıkları araştırmalarda, kötü niyetli yazılımların kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraflara, telefon rehberine ve diğer özel bilgilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini gösterdi.

Project Zero, Google´da yeni güvenlik açıklarını tespit etmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Guardian gazetesinin haberine göre işletim sistemleri iOS 10 ve iOS 12 olan telefonlar bu hacklenmeden etkilenirken hacklerların kullanıcının Instagram, WhatsApp ve Gmail gibi uygulamalarına erişebildiklerini yazdı.

Habere göre Google söz konusu güvenlik sorununu, Apple´a geçtiğimiz 1 Şubat´ta iletti. Apple da 7 Şubat´ta işletim sistemine güncelleme getirdi. Project Zero ekibinden Ian Beer, güvenlik arızalarının birçoğunun Apple´daki varsayılan tarayıcı olan Safaride bulunduğunu söyledi. Beer ayrıca, telefonları izlemek için konulan implantların Apple cihazlarında saklanamadığını, telefonun yeniden başlatılması halinde hafızadan silindiğini ancak kullanıcının hacklenmiş bir websitesini ziyaret ettiğinde hacklerların yine bu telefonlara erişebildiklerini söyledi.

Apple ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

(DHA)

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