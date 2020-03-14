Google'da en çok koronavirüs arandı

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Virüsten ölenlerin sayısı 5 bini, vaka sayısı ise 137 bini geçti. Türkiye ve çok sayıda Avrupa ülkesinde eğitime ara verildi.

Birçok bakanlık koronavirüse karşı teyakkuza geçti. Virüse karşı korunma yolları ve ülke genelinde alınan tedbirler ise Google aramalarına da yansıdı.

Türkiye'deki internet kullanıcıları, son bir haftalık dönemde arama motoru Google'da en çok "Koronavirüs" kelimesini aradı.

(TRT Haber)