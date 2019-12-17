Google, Türk Telekom ile anlaştı, sunucularını Türkiye'ye getiriyor!

Rekabet Kurumu’nun kestiği ceza sonrası Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modellerine Google uygulamaları için artık lisans vermeyeceğini duyuran Google cephesinde, ayrı bir konuda ama bir o kadar da kritik bir gelişme yaşandı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre geçen ay Facebook’un sunucularını Türkiye’ye getirmek için kurulum çalışmalarına başlayan Türk Telekom, Google ile de anlaşmaya vardı.

Konuyla ilgili olarak Türk Telekom ve Google’ın 16 Aralık Pazartesi günü anlaşma imzaladığı öğrenildi. Taraflar arasında yapılan bu anlaşma kapsamında Google’ın sunucuları Türkiye’ye gelecek.

2020’DE 8 MERKEZE KURULACAK

Şu anda teknik inceleme çalışmaları yürütülen süreçte, ilk etapta 8 ayrı merkeze Google sunucuları kurulacak. Türk Telekom’un trafik yönetimini yaptığı bu 8 ayrı merkezdeki kurulum çalışmaları 2020 ilk çeyreğinde başlayacak.

Anlaşmaya göre Google’ın Türkiye’deki internet trafiğinin 2020 yılında yüzde 50’si Türkiye’de kurulacak olan sunuculardan yönetilecek. Bu oran 2020 sonrasında ise yüzde 80’e çıkarılacak.

Edinilen bilgiye göre sunucuların Türkiye getirilmesi süreci, Google’ın Rekabet Kurumu ile son yaşadığı Android lisans krizinden etkilenmedi.

Türkiye’nin internet trafiğinin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturan Facebook ve Google’ın sunucularını yurtiçine getirmek için bir süredir çalışmalar yapılıyordu. Bu kapsamda ilk adım Facebook ile atılmıştı.

FACEBOOK’UN YÜZDE 60’I GELDİ

Türkiye’deki internet kullanıcılarının Facebook’un servislerine (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp) daha hızlı ve daha yüksek kalitede ulaşabilmesi amacıyla Facebook’un sunucuları (server) Türk Telekom’un İstanbul - Ataköy merkezi üzerinden devreye alınmaya başlanmıştı.

Bu kapsamda Google’da olduğu gibi Facebook için de 8 merkezde sunucu kurulumu gerçekleştirilecek. Edindiğimiz bilgiye göre şu anda Türkiye’deki kullanıcıların Facebook trafiğinin yüzde 60’ının Türkiye içerisindeki sunuculardan yönetiliyor.

AVANTAJLARI NELER OLACAK?

Facebook ve Google trafiğinin Türkiye üzerinde kurulu sunucular üzerinden yönetilmesinin şu avantajları sağlaması hedefleniyor:

Türkiye’deki internet kullanıcıları, daha kaliteli hizmet alacak. Kullanıcılar artık daha az gecikme hissedecek ve bu platformların servislerine daha hızlı ulaşabilecek. Yurtdışı kaynaklı siber saldırılardaki riskler azaltılacak. Daha uzun vadede ise Türkiye’deki kullanıcı bilgileri dışarıya daha az çıkmış olacak.