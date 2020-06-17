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  3. Google Stadia, Android telefonlara geliyor
17 Haziran 2020 Çarşamba 17:04 | Son Güncelleme:

Google Stadia, Android telefonlara geliyor

Google Stadia, Android telefonlara geliyor

Google, teknoloji ve oyun meraklılarını bir araya toplayan kararını açıkladı. Daha önce bazı ülkelerde erişime açtığı oyun servisi Stadia, artık tüm 6.0 ve üstü Android yazılımlarda da kullanılabilecek.

Google, bulut tabanlı oyun servisi Stadia’yı daha önce bazı ülkelerde kullanıma sunmuş ve Android tabanlı akıllı televizyonlar için 4K çözünürlük desteğini getirmişti. Teknoloji devi şirket, şimdi de tüm Android cihazlara Stadia oyun servisini getireceğini duyurdu.

Şirket yaptığı yazılı açıklamada, Android 6.0 ve üstü sürüme sahip olan tüm Android cihazlar Stadia servisine erişim sağlanabileceğini ve bir süre için kullanıcıların bu servisi ücretsiz deneyebileceğini belirtti.

Stadia’nın bu özelliğine erişim sağlamak için yapmanız gereken öncelikle Stadia uygulamasını cihazınıza indirmek daha sonra Ayarlar menüsünden Experiments seçeneğine tıkladıktan sonra bu cihazda oyna seçeneğini seçmek. Bu işlemlerden sonra hiçbir ekstra aparata gerek kalmadan Stadia’da yer alan istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz.

Stadia şu an için sadece 14 ülkede desteklenmektedir. Bu ülkeler ise; Amerika, İngiltere, Belçika, İtalya, Finlandiya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, İspanya, Fransa, İsveç, Almanya, İrlanda.

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