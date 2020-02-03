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  3. Google Haritalar'ı böyle kandırdı! 99 akıllı telefon ile hackledi

Google Haritalar'ı böyle kandırdı! 99 akıllı telefon ile hackledi

Google Haritalar’ın trafik yoğunluğu özelliği, özellikle iş çıkışlarında birçok insanın kullandığı bir özellik. Almanya’dan bir adam, aldığı 99 farklı ikinci el telefonla bu özelliğin kolaylıkla manipüle edilebileceğini gösterdi.

Google, herhangi bir bölgedeki trafik yoğunluğunu tespit etmek için baz istasyonlarına sinyal gönderen aktif cihaz bilgisini ve GPS verilerini kullanıyor. Yani bir bölgede çok fazla aktif cihaz varsa, bu bölgede trafik olduğu bildiriliyor. Şu ana kadar oldukça verimli çalışan bu sistemin nasıl manipüle edilebileceğini ise Almanya'da yaşayan Simon Beckert gösterdi.

Webtekno'da yer alan habere göre Berlin’de yaşayan ve teknoloji meraklısı bir insan olan Beckert, 99 tane ikinci el telefon aldı. Beckert, aldığı 99 telefonu bir el arabasına koydu ve sokaklarda yavaşça dolaşmaya başladı. Google Haritalar, Beckert’in 99 telefonla geçtiği sokakları, trafik yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerler olarak değerlendirdi. 

Simon Beckert'in gerçekleştirdiği deneme, Googe Haritalar'ın trafik yoğunluğu özelliğinin ne kadar hassas bir dengeye sahip olduğunun bir göstergesi. Biraz zahmetli ve pahalı bir yöntem olsa da Google Haritalar, kolaylıkla kandırılabiliyor.


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