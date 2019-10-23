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  3. Google dünyayı değiştirecek keşfi duyurdu: Kuantum üstünlüğüne ulaştık

Google dünyayı değiştirecek keşfi duyurdu: Kuantum üstünlüğüne ulaştık

Google dünyayı değiştirecek keşfi duyurdu: Kuantum üstünlüğüne ulaştık

Google araştırmacıları, bir süredir devam eden söylentilere "son noktayı" koydu ve kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını iddia etti.

Google araştırmacıları, bir süredir devam eden söylentilere "son noktayı" koydu ve kuantum üstünlüğüne ulaştıklarını iddia etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ilk kez bir kuantum bilgisayar, standart bilgisayarların (en azından makul bir süre içinde) halledemediği bir sorunu çözdü. Kuantum üstünlüğü olarak bilinen bu dönüm noktası, kuantum bilgisayarlara geçiş için uzun süredir beklenen bir adım.

23 Ekim’de Nature’da yayımlanan çalışmada, söz konusu işlemin sadece 53 kübitlik bir işlemciyle gerçekleştirildiği açıklandı. Buna göre Sycamore ismiyle bilinen kuantum bilgisayar, klasik bir sistemde yaklaşık 10 bin yıl sürecek işlemi 200 saniyede tamamlayabiliyor.

Çalışmaya dahil olmayan Sydney Üniversitesi Teknoloji Üniversitesi'nden kuantum fizikçisi Mária Kieferová, “Bu kadar küçük bir işlemciyle böyle güçlü bir şey yapabilmemiz büyüleyici” dedi.

Öte yandan, Sciencenews’te yer alan habere göre, kuantum bilgisayarların, bugün kullandığımız bilgisayarların yerini aniden almasını beklememek gerek. Çünkü söz konusu işlem, kuantum bilgisayara yönelik tasarlandı. Yani klasik bir bilgisayar için fazlasıyla zorluydu.

Ayrıca bazı araştırmacılar da kuantum üstünlüğüne henüz ulaşılmadığını iddia ederek Google’ı yalanlıyor.

Google son yıllarda, kuantum bilgisayar geliştirmeye çalışan Intel ve IBM gibi firmalarla yoğun rekabete girdi.

Şiket bir ay önce, prototip kuantum işlemcilerinin “kuantum üstünlüğünü” göstermeye çok yaklaştığını öne sürmüş, bunun ardından IBM de tersi yönde açıklamalar yapmıştı.

Rakip firma, Google’ın işlemin zorluğunu ve klasik bilgisayarda ne kadar zaman alacağını “fazla hesapladığını” iddia etmişti.

Şirketin 21 Ekim’de blog sayfasında yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Aynı işlemin ideal simülasyonunun, klasik bilgisayar sisteminde 2,5 günde ve daha yüksek güvenilirlikle tamamlanabileceğini iddia ediyoruz.

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