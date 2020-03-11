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Google çalışanlarına koronavirüse karşı 'Evden çalışın' talimatı

Google çalışanlarına koronavirüse karşı 'Evden çalışın' talimatı

Dünyaca ünlü arama motoru google koronavirüse karşı çalışanlarını korumak için tedbirini sağlama aldı. Şirket ABD'de vaka sayısının 1000'e ulaşmasıyla harekete geçti. Google, Kuzey Amerika'daki ofisinde çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında pek çok şirket evden çalışma sistemine geçiyor. Küresel isimlerden Google da evden çalışma sistemine geçen şirketler arasına katıldı. 

T24'te yer alan habere göre, ABD'de en çok vakanın görüldüğü eyaletlerden biri olan California merkezli Google, çalışanlarına 10 Nisan'a kadar evden çalışma çağrısı yaptı. Şirket, vakanın en çok görüldüğü yer olan Seattle'daki iş yerini daha önce boşaltmıştı.

Google'ın bu tedbiri ulusal ve yerel firmaların dikkatini çekti.

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