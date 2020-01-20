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  3. Gökbey'e 'Kartal' dokunuşu! Türkiye'de üretilmeyen parçalar yerli olarak geliştirilecek

Gökbey'e 'Kartal' dokunuşu! Türkiye'de üretilmeyen parçalar yerli olarak geliştirilecek

Gökbey'e 'Kartal' dokunuşu! Türkiye'de üretilmeyen parçalar yerli olarak geliştirilecek

TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde, KORDSA ile yürütülecek Kartal Projesi'yle Gökbey'e ait helikopter pallerinin üretiminde kullanılan, Türkiye'de üretilmeyen, ihracat lisansına tabi malzemeler yerli olarak geliştirilecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülecek Karbon ve Cam Elyaf Epoksi Prepreg Geliştirilmesi (Kartal) Projesi'yle helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemelerin tedarikinde dışa bağımlılık ortadan kalkacak.

YERLİ ÜRETİMDE YENİ HAMLE

Savunma sanayisinde platform üreticisi haline gelen, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yaklaşık yüzde 70'ini yerli olarak karşılayan Türkiye, yerlileştirme çabasını kritik alt sistemler, bileşen ve malzeme bazında yaygınlaştırıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi proje yürütülüyor. Söz konusu projelerden biri yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'e yönelik olarak hayata geçirildi.

Kartal Projesi'nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ana yüklenici, KORDSA ise ana alt yüklenici olarak yer alıyor.

Projeyle Gökbey platformuna ait helikopter pallerinin üretiminde kullanılan, halihazırda Türkiye'de üretilmeyen, ihracat lisansına tabi epoksi reçine emdirilmiş cam elyaf ve karbon elyaf takviyeli prepreg malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi, doğrulama ve kabul testlerinin yapılması hedefleniyor.

GELİŞTİRİLEN ÜRÜNLERLE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Geliştirilen prepreg malzemeler ilgili helikopter ana rotor pal ve pal bağlantı çenesi yapılarına uygulanarak tasarım doğrulama süreci tamamlanacak.

Yerli prepreg malzemelerin üretiminin gerçekleştirilmesiyle helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemelerin tedarikinde dışa bağımlılık ortadan kalkacak.

(AA)


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