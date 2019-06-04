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04 Haziran 2019 Salı 17:13 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 17:19

Gen düzenlemesi yapılan tavuk hücreleri, kuş gribine karşı direnç gösterdi

Gen düzenlemesi yapılan tavuk hücreleri, kuş gribine karşı direnç gösterdi

Bilim insanları, kuş gribi virüsünün tavuk hücrelerinde yayılmasını durdurmak için gen düzenleme tekniklerini kullandılar. Araştırma sonuçları, gen düzenlemesi yapılan tavukların, üretilme olasılığını artırdığını gösterdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen hücrelerin içindeki bir parça tavuk DNA'sını silerek virüsün yayılmasını engelledi. Bilim insanları bir sonraki adımın genetik değişim ile tavuk üretmeye çalışmak olacağını bildirdiler.

Imperial College London'daki araştırmacılar, tavuk hücrelerinde ANP32A adı verilen belirli bir molekülü hedef aldılar. Yapılan araştırmada virüsün enfeksiyon sırasında grip virüslerinin kendilerini çoğaltmasına yardımcı olmak için bu molekülü kullandığını tespit etti.

Edinburgh Üniversitesi Roslin Enstitüsünden uzmanlarla çalışan araştırmacılar, ANP32A'nın üretilmesinden sorumlu DNA bölümünü kaldırmak için gen düzenleme tekniklerini kullandılar.

Araştırma sonucunda, virüsün, genetik değişime sahip hücrelerin içinde artık yetişemediği bulundu.

Edinburgh Üniversitesi Roslin Enstitüsünden Dr. Mike McGrew, “Kuş gribi, dünyadaki çiftlik tavukları için önemli bir tehdittir ve şiddetli bir virüs yayılması sürüdeki kuşların yüzde 100'ünü öldürmektedir. Nadir durumlarda, virüsün bazı varyasyonları insanlara bulaşabilir ve ciddi hastalıklara neden olabilir. Hastalığın yayılmasını kontrol altına alma çabaları acilen gereklidir.” diye konuştu.

Bunun, kuş gribine dirençli olan tavukları üretmek için gen düzenleme tekniklerinin kullanılabileceğini öne süren önemli bir ilerleme olduğunun altını çizen McGrew, “Kuş üretmedik, bunu yapmak için bir DNA değişiminin kuş hücreleri üzerinde başka bir etkisi olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Cobb-Vantress'teki Genomik ve Kantitatif Genetik Kıdemli Müdürü Rachel Hawken, “Piliç üretiminde kuş gribi direnci küresel öneme sahip ve bu araştırma bu hedefe yönelik önemli bir adım. Bu, gelecekte kanatlı hayvan yetiştiriciliğini ilerletmek için kullanılabilecek bir araştırma.” dedi.

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