Yeni nesil bombardıman uçağı B-21 için çalışmalar hızla devam ediyor

ABD Hava Kuvvetleri komutan yardımcısı Stephen Wilson, uçağın uçuş tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir programda konuşan Wilson, B-21’in ana yüklenicisi Northrop Grumman’ın Melbourne'deki tesislerini ziyaret ettiğini belirterek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Wilson, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirterek uçuş tarihihin 3 Aralık 2021 şeklinde hesaplandığını hatırlattı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan havacılık uzmanı Richard Aboulafia 'İki yılda çok şey olabilir. Ancak program hakkında kendinden emin olduklarını düşünüyorlarsa, bu işlerin yolunda gittiğinin iyi bir işaretidir.' dedi.

B-21 tasarımının B-2 Spirit'ın daha küçük bir versiyonu olduğuna işaret eden Aboulafia, şunları kaydetti:

'Elbette bu, daha az risk ve makul derecede hızlı bir program anlamına geliyor. Gövdenin radikal bir şekilde değişmesi gerekmiyor...

Her şeyin modernize edilmesi gerekiyor. Bunu işin gerçekliği olarak kabul ettiğinizde, program süresinin kısalması da gayet makul.' dedi

Nortthrop Grumman tarafından geliştirilen B-21 Raider şirketin tanımına göre benzersiz bir menzil, yük ve personel güvenliği sağlayan gelişmiş bir uçak.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre hayalet (radarda görünmezlik) özelliğine sahip olacak uçak, gelecekte ABD Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturarak ulusal güvenlik için büyük bir rol üstlenecek.

Uçağın gizliliğinin 'kaplamada kullanılacak en son teknoloji' ile sağlanacağı ileri sürülüyor.

Nükleer silah yeteneğine de sahip olacak B-21'in birim maliyeti 565 milyon lira civarında.

Uçak, envantere girmesiyle B-2 VE B-1 bombardıman uçaklarını emekliye ayıracak.

(star.com.tr)