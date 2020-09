Gamescom 2020 ödülleri sahiplerini buldu

Almanya’nın Köln şehrinde her yıl gerçekleştirilen dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden Gamescom, bu yıl pandemi sebebi ile internet üzerinden dijital bir etkinlik ile gerçekleşti. E3’ün pandemi sebebiyle iptal edilmesinin ardından dünya gelenindeki oyuncuları gözü Gamescom’a dönmüştü. 27 Ağustos-30 Ağustos arasında gerçekleştirilen etkinlikte her yıl olduğu gibi bu yılda Gamescom Ödülleri 2020(Gamescom Award 2020) dağıtıldı. 26 dalda ödül dağıtılan etkinlikte, 19 Kasım 2020’de çıkması planlanan Cyberpunk 2077 gecenin yıldızı olarak 5 dalda ödüle layık görüldü.

Etkinlikte en çok istenen donanım/teknoloji kategorisinde Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X, ödülün sahibi olurken; fragmanıyla oyun severleri etkilemeyi başaran Watch Dogs: Legion, en iyi aksiyon macera oyunu seçildi.

Gamescom Ödülleri 2020 kazananlar

· En iyi aile oyunu- KeyWe- Stonewheat & Sons

· En iyi devam oyun- Borderlands 3- 2K

· En iyi PC oyunu- Cyberpunk 2077- CD PROJEKT RED

· En iyi yarış oyunu- DIRT5- Codemasters

· En iyi ‘yeniden yapım’ oyun- Mafia: Definitive Edition- 2K

· En iyi RPG (rol yapma) oyunu- Cyberpunk 2077- CD PROJEKT RED

· En iyi simülasyon- Project CARS 3- Bandai Namco Entertainment

· En iyi spor oyunu- Tony Hawk’s Pro Skater 1+2- Activision

· En iyi strateji oyunu- Humankind- Amplitude Studios & SEGA Europe

· En orijinal oyun- Voidtrain- Hypetrain Digital

· En çok istenen donanım/teknoloji- Xbox Series X- Microsoft

· En iyi duyuru- Unknown 9: Awakening- Reflector Entertainment

· En iyi ürün yelpazesi- Bandai Namco Entertainment

· Gamescom’un en iyisi- Cyberpunk 2077- CD PROJEKT RED

· En iyi sunum/tanıtım- Little Nightmares 2- Tarsier Studios

· En iyi gösteri- World of Tanks Blitz gamescom Stream- Wargaming

· En iyi yayıncı- Erik “Gronkh” Range

· Tüketiciler tarafından en çok istenen- Cyberpunk 2077- CD PROJEKT RED

· Oyunun kalbi özel ödülü- Indie Arena Booth- Super Crowd Entertainment

· En iyi aksiyon macera oyunu- Watch Dogs: Legion- Ubisoft

· En iyi aksiyon oyunu- Star Wars: Squadrons- Electronic Arts

· En iyi bağımsız oyun- Curious Expedition 2- Maschinen-Mensch

· En iyi Microsoft Xbox oyunu- Tell Me Why- Microsoft

· En iyi çok oyunculu oyun- Operation: Tango- Clever Plays

· En iyi Nintendo Switch oyunu- Little Nightmares 2- Bandai Namco Entertainment

· En iyi Sony Playstation oyunu- Cyberpunk 2077- CD PROJEKT RED