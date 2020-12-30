Gain nedir, ne işe yarar? Gain ücretsiz mi, üyelik nasıl oluyor?

Netflix, Blu TV ve Exxen’in ardından Gain TV'de 30 Aralık itibariyle erişime açıldı. Gain Medya, Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasında şimdiden yerini alırken, birbirinden ünlü isimlerin orijinal projelerinin yayınlanacağı bir dijital platform olacak. Peki Gain nedir, ne işe yarar? Ücretsiz mi, üyelik nasıl oluyor?

Kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil içerik platformu Gain, 30 Aralık 2020 günü yayına başladı. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın hazırladığı Mücbir Sebepler programı artık Gain'de yayınlanacak.

Yeni nesil online dizi-film platformu Gain, 30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayın hayatına başladı. Netflix, Amazon Prime, Blu TV, Puhu TV, Exxen, Fox Play, Mubi benzeri hizmet veren Gain, bazı özellikleriyle diğer platformlardan ayrılmayı hedefliyor.

GAIN NEDİR?

Kısa videoların olduğu yeni nesil içerik platformu Gain, kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi. Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışını Gain'de bulmak mümkün. Yerli online platforma www.gain.tv adresinden ulaşmak mümkün.

GAIN'İN AVANTAJI NE?

Harcanan zamanı ölçerek kullanıcının kısa zamanda tüketebileceği alternatif içerikler sağlıyor. Platform, yayın akışını kişiselleştiriyor ve izleyicinin tercihlerine göre belirliyor. Sadece beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işe gidip gelme, yemeğe çıkma, mola gibi günlük rutinlerinize harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor.

Böylece günün her farklı anında harcadığınız zamana ve içerik tercihlerinize uygun bir akışla karşılaşmanız da mümkün oluyor. Özetle platform; harcanan zamanı ölçerek kullanıcının kısa zamanda tüketebileceği alternatif içerikler sağlıyor. Üstelik Gain'de kendi içerik listenizi de hazırlayabiliyorsunuz.

Bunların yanında spor, eğlence, teknoloji, haber gibi farklı kategorilerde sürpriz konuklarla yapılan anlık canlı yayınlar Gain'in yayın akışında yer alıyor.

GAIN NE ZAMAN AÇILACAK?

30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayın hayatına başlayan Gain, yılbaşına özel içerikler hazırladı. Koronavirüs salgınının yoğun yaşandığı dönemde Instagram'dan yapılan canlı yayınlarla ciddi izlenme sayılarına ulaşan Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş tarafından hazırlanan 'Mücbir Sebepler' programı da 'Mücbir Yılbaşı Partisi' ile Gain'de canlı yayında olacak. Ünlü isimlerin de konuk olacağı 'Mücbir Yılbaşı', 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 22.00'den itibaren Gain'den izlenebilecek. Partiye katılmak için ise davetiye talep edilmesi gerekiyor.



GAIN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil içerik platformu olan Gain ücretsiz hizmet veriyor. 30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayına başlayan platformun, ilerleyen aylarda aylık ve yıllık paketlerine göre farklı ücret tarifesi olması bekleniyor. İçerik başına ödeme de mümkün olacak. Gain'in içerik kütüphanesi Apple Store ve Google Play Store'dan indirilebilen mobil uygulama aracılılığıyla izlenebiliyor.

GAIN'İN SAHİBİ KİM?

Filli Boya ile ismi özdeşleşmiş Gözde Akpınar tarafından hayata geçirilen Gain; aylık, yıllık ve çeşitli paket ödemelerle abonelik sistemi olacak ve bu planlar tüketiciye göre gelişecek. Gözde Akpınar, ilerleyen zamanda içerik bazlı ödeme alınacağını da söylüyor. Ödemelerin Apple, Google Pay ve SMS üzerinden yapılacağı Gain, mart ayında akıllı televizyon uygulamasının yayına alınacağını da belirtiyor.

Boya sektöründen sonra, uzun süredir incelediği ve gönlünde yatan bir işi yapmaya karar veren Akpınar, Gain'in kendi yayın akışı olan, daha büyük ölçüde 1-20 dakika aralığında farklı içerikler ve kategoriler sunan, kendi yayın akışı dışında da kişiyi tanıyan ve akışta kişinin tercihlerini göz önüne alan bir platform olduğunu söylüyor.

Gözde Akpınar'ın Webrazzi'ye verdiği bilgilere göre Gain'in hedef kitle sınırlaması yok. Kullanım kolaylığıyla her yaştan insana alışkanlık kazandırmayı, içerikler farklı ve kısa olduğu için daha genel bir izleyici kitleşine ulaşmayı hedefleyen platformda başlangıçta çocuk kategorisi bulunmuyor.

GAIN NE DEMEK?

İngilizce bir kelime olan 'gain', Türkçede 'kazanç' anlamına gelmektedir.

GAIN'DE HANGİ DİZİLER, FİLMLER, PROGRAMLAR VAR?

Gain'in içerik kütüphanesinde ilk etapta şu yapımlar yer alacak:

* 10 Bin Adım

* Open Mic Rap Yarışması

* Gain Sahne

* Elektromonolog

* Bir MFÖ Belgeseli - Ele Güne Karşı

* İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi

* İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular

* Şokopop Hayat Dudaklarda Mey

* Şokopop Skandallar & Co

* Şokopop Profiller

* Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı

* Teker Teker Sor Vedat Milor

* Şarkı Hikayeleri

* İlham Aldığım İdoller

* Metot

* Senkron

* Terapist

* Oyunlar Holding

* Überkiloz - Duraktan Durağa

* Ex Aşkım

* Türkiye'de Kadın Olmak

* İstanbul Apartmanları