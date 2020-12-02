Forza Horizon 5 ne zaman oyunculara sunulacak? Forza Horizon 5 Xbox Series X/S sistem özellikleri neler?

Forza Horizon 5 için bekleyiş sürüyor. Yarış oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Forza Horizon 5 Xbox Series X/S’in lansmanı sırasında duyurulmamıştı. Ancak bir gazeteci serinin beşinci oyununun beklenenden çok daha önce yani 2021 yılında gelebileceğini açıkladı. İşte Forza Horizon 5 Xbox Series X/S sistem özellikleri ile ilgili yapılan açıklamalar..



The Xbox Empire podcast’inde GameBeat’ten Jeff Grubb, Playground Games oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu henüz onaylamamasına rağmen “bir sonraki Forza Horizon oyununu ilk olarak alabileceğimizden” şüphelendiğini açıkladı.

Grubb, “Forza Motorsport’un birkaç ay önce duyurulmasına şahitlik ettik. Ancak bununlar birlikte bir sonraki Horizon oyununun çıkacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar, söylentiler hakkında herhangi bir onay yok. Bu yüzden yapabileceğimiz tek şey maalesef ki beklemek olacak. Ancak her zaman olduğu gibi, daha yeni bilgileri öğrenir öğrenmez sizlere haber veriyor olacağız.

Digital Foundry, Xbox Series X / S üzerinde Forza Horizon 4 yükseltmesini analiz ederken, “Forza Horizon 4 Xbox’a özel en iyi oyunlardan biri değil, aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış en büyük yarış oyunlarından biri” ifadesini kullanmıştı. Çünkü yeni nesilde serinin dördüncü oyunu 4K/60 FPS’in yanında grafik iyileştirmeleri ile de gelmişti.

Serinin dördüncü oyunu İngiltere’de geçiyordu. Beşinci oyunun Japonya’da geçme ihtimali çok yüksek görünüyor. Umarız oyunun dinamiklerinde ve araç çeşitliliğinde büyük yenilikler olur ve beşinci oyun Xbox Series X’in tüm gücünden faydalanacak şekilde geliştirilir. Son olarak FH5’in hem PC hem de Xbox Series ailesine geleceğini belirtelim.

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları Xbox Series S ile Xbox Series X'in satışa sunulmasıyla birlikte karşımıza çıkan Forza Motorsport'un duyurusu resmen yapıldı. Ancak bu oyundan önce sürpriz bir başka oyun geliyor: Forza Horizon 5.

Venturebeat'te yer alan habere göre Forza Horizon 5, Forza Motorsport'tan da önce oyunculara sunulacak ve gelecek yıl oyunculara sunulması kuvvetle muhtemel.

Mevcut konsol özel oyunlarının ilk seneden çıkması zor olabiliyor. Genellikle konsollar çıktıktan 1 yıl sonra konsol özel oyunları yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Forza Horizon 5 için de durum pek farklı olmayacak gibi görünüyor.

Forza Motorsport ve Forza Horizon, Xbox konsolları ve Windows PC’ler için özel oyun olarak karşımıza çıkıyor.

FORZA HORİZON 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (MİNİMUM)

DirectX: DirectX 12 API

Bellek: 8GB

VRAM: 2GB

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz veya Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Ekran kartı: NVIDIA GTX 650 Ti veya Nvidia GT 740 or AMD R7 250x

Kapladığı Alan: 55 GB

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

DirectX: DirectX 12 API

Bellek: 12GB

VRAM: 4GB

İşlemci: Intel i7-3820 @ 3.6Ghz

Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB or AMD R9 290x veya AMD RX 470

Kapladığı Alan: 55 GB