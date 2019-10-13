Formula 1 yeni sezon tarihleri: Formula 1 hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Formula 1 yeni sezon tarihleri, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Formula 1 yarışları sevenleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Formula 1 ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Formula 1 takipçileri yeni sezon tarihlerini öğrenmek istiyor. Grand Prixlerde mücadele verilen yarışlar yıl içinde birçok farklı ülkede gerçekleştiriliyor. Formula 1 yarışları canlı olarak izlenebiliyor. Peki; Türkiye'de Formula 1 ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 yarışları ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Formula 1 Grand Prix'leri ülkemizde S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FORMULA 1 HANGİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu yıl gerçekleşecek olan Formula 1 mücadeleleri ve yeni sezon tarihleri şu şekilde;

25-27 Ekim 2019 Meksika

01-30 Kasım 2019 Amerika

15-17 Kasım 2019 Brezilya

29 Kasım-1 Aralık 2019 Abu Diabi

FORMULA 1 NEDİR?

Kısaltması F1 olan, tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini oluşturan yarışlardır. Yıl sonunda toplanan puanlara göre Pilotlar Şampiyonluğu ile Takımlar Şampiyonası (Otomobil Yapımcıları Birinciliği) ödülleri verilir.

Formula 1 Dünya Şampiyonası, dünyanın en popüler otomobil sporları şampiyonası olmasının yanı sıra, dört senede bir düzenlenen Yaz Olimpiyatları ve Futbol Dünya Kupası’ndan sonra, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonudur. Dünyanın en çok bilinen sportif sportif markalarından birisi olan Formula 1, televizyonda her yıl yayınlanan en büyük spor organizasyonu olarak 5 kıtada 19-20 yarıştan oluşmaktadır.