Flash Player'dan milyonlarca kullanıcısına veda: "Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz"

Yeni yılla birlikte bir uygulama daha tarihin tozlu raflarına katılıyor. Çeşitli ekran ve tarayıcılarda içerik ve videoların görüntülenmesini sağlayan platformlar arası, tarayıcı tabanlı bir çalıştırıcı olan Flash Player, 12 Ocak 2021'den itibaren video oynatıcılarda ve neredeyse tüm Flash eklentilerinde artık hiçbir içeriği oynatamayacak.

Pek çok kullanıcının bu durumdan habersiz. Bu nedenle Adobe ile Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına bilgi vermek adına uyarı ekranı paylaşıyor.



Adobe, Flash programının bilgisayarlardan kaldırılmasını belirtirken, mesajda şu satırlara yer verildi:

"Adobe Flash Player’i kullandığınız için teşekkür ederiz. 31 Aralık itibariyle Flash Player’e destek vermeyi kestik. Sisteminizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için, Flash Player içeriğini acilen kaldırmanızı tavsiye ediyoruz."