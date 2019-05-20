Firavun mezarındaki bir gizem daha çözüldü

TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş

Mısır'ın 18. hanedanı olan, MÖ 1323'ten MÖ 1332'ye kadar hüküm süren ve mezarı 1922 yılında neredeyse tamamen sağlam olarak bulunan Tutankhamun'un, mezarındaki garip sarı cam gibi görünen mücevherlerin sırrı çözüldü. Libya Çöl Camı olarak bilinen malzemenin, yaklaşık 29 milyon yıl önce göktaşı etkisi sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Geology dergisi tarafından yayımlanan bulgular, kanarya sarı camının, yalnızca Dünya atmosferindeki bir göktaşı patlamasıyla oluşabilen ve reidite adı verilen bir mineralden oluştuğunu gösterdi.

Dergide yayımlanan yazıda reidite’nin ne olduğuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Reidite, zirkon yüksek basınç ve sıcaklıklara maruz kaldığında oluşan çok nadir bir mineraldir. Genellikle göktaşı etkileri ile ilişkilidir.”

Curtin Yer ve Gezegen Bilimleri Okulu'ndaki Uzay Bilimi ve Teknoloji Merkezinden Dr. Aaron Cavosie, “Hem göktaşı etkileri hem de hava patlamaları erimeye neden olabilir, ancak yalnızca göktaşı etkileri, yüksek basınçlı mineraller oluşturan şok dalgaları oluşturur. Bu nedenle eski reidite kanıtlarının bulunması, bu malzemenin bir göktaşı etkisinin sonucunda oluştuğunu doğrular.” dedi.

Tutankhamun’un mezarının 1922 yılında Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde bulunmasından bu yana camın kökeni üzerinde araştırmalar yapılıyordu.