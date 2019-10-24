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  3. Film değil gerçek! Görünmezliğin sırrı çözüldü

Film değil gerçek! Görünmezliğin sırrı çözüldü

Film değil gerçek! Görünmezliğin sırrı çözüldü

Kanada merkezli bir askeri teknoloji şirketi kişiyi, aracı hatta kocaman bir binayı adeta görünmezlik pelerini gibi gizleyebilen bir ürün geliştirdi.

Kanadalı askeri kamuflaj üniforma üreticisi HyperStealth Biotechnology Corporation’dan araştırmacılar, bir kişiyi, aracı, gemiyi ve hatta tüm binayı gizleyebilen özel bir ürün geliştirdi. Şirket, ‘Kuantum Görünmezlik’ adını verdiği malzemenin patentini aldı. Ürdün, Şili ve BAE ve Afganistan başta olmak üzere dünyadaki pek çok orduya askeri kamuflaj üreten Hyperstealth Biotechnology Corporation, herhangi bir kişiyi veya nesneyi ‘görünmez’ yapabilen Quantum Sheath (Kuantum Görünmezlik) adında bir malzeme geliştirdi. Şirketin, ekim ayı başlarında yapmış olduğu patent başvurusunda ortaya çıkan malzeme, bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan nesnenin etrafındaki ışığı bükerek, hedefe görünmezlik sağlıyor. Quantum Sheath’ın özelliklerini sergileyen şirket, 100 dakikalık bir videoyla bir tank ve uçak maketinin görünmezlik peleriniyle gizlenebildiğini gösterdi.

KIZLÖTESiNi DE AŞIYOR

Malzemenin çok ince ve hafif olduğunu belirten Hyperstealth CEO’su Guy Cramer, ‘Quantum Sheath’  ile çevrelenen bir insanın, aracın veya binanın, ultraviyole (UV), kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi sistemlerinde dahi görünmediğine dikkat çekti. “Quantum Stealth, herhangi bir ortamda, herhangi bir mevsimde, günün veya gecenin herhangi bir saatinde, başka hiçbir kamuflajın sağlayamayacağı bir gizlilik vaat ediyor” diyen Hyperstealth CEO’su, son dokuz yıldır bu teknoloji üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Nesneleri gizlemeyi sağlayan ürünün üretim tarihi ve fiyatı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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