FIFA 21'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Futbol oyunları arasında en çok tercih edilen FIFA 21, EA Play 2020 etkinliğinde kısa bir tanıtım videosuyla PC ve konsol oyuncuları için fiyat ve çıkış tarihini duyurdu.

EA geçtiğimiz günlerde Steam ile büyük bir anlaşma yaparak sırayla yapımcısı olduğu oyunlarının satışını Steam platformu üstünden de yapmaya başladı. FIFA 21’de, Steam platformu üstünden satılabilecek bu oyunlardan biri oldu.

Bu anlaşma il birlikte Steam üstünden ön siparişe sunulan oyunda önceki yıllarda olduğu gibi yine 3 farklı paket şeklinde satılacak. Paketlerin fiyatlandırması şu şekilde olacak:

• FIFA 2021 Standart Edition – 419,99 TL

• FIFA 2021 Champions Edition – 559,99 TL

• FIFA 2021 Ultimate Edition + Limited Time Bonus – 599,99 TL

FIFA 21’nin oynanabilir olarak yayınlanacağı tarih ise 9 Ekim 2020 olarak açıklandı. EA Sport resmi internet sitesi üstünden oyun severleri mutlu edecek bir haber daha paylaştı. FIFA 22 piyasaya sürülmeden önce PS4 ve Xbox One’da FIFA 21 alan oyuncular, yeni nesil oyun konsolları PS5 ve Xbox Series X versiyonları için ek bir ücret ödemeden oyuna sahip olabilecekler.

FIFA 21 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

• İşlemci (AMD): Athlon X4 880K 4 GHz veya daha iyisi

• İşlemci (Intel): Core i3-6100 3.7 GHz veya daha iyisi

• Bellek: 8 GB

• Ekran Kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya daha iyisi

• Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 veya daha iyisi

• Depolama: 50 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

• İşlemci (AMD): FX 8150 3.6 GHz veya daha iyisi

• İşlemci (Intel): Core i5-3550 3.40 GHz veya daha iyisi

• Bellek: 8 GB

• Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 270x veya daha iyisi

• Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670 veya daha iyisi

• Depolama: 50 GB