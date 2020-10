Fifa 2021 için yenilenme zamanı geldi

Metacritic puanları yayınlandıktan sonra hem oyuncular hem de basın tarafından FIFA 21’nin çok beğenildiğini söylemek mümkün değil. FIFA 21 yüz üzerinden 72 Metascore alırken oyunculardan on üzerinden sadece 0.8 puan alıyor. Puanlara bakıldığında bu sene FIFA çıkmasaydı da olurdu demek yanlış olmaz. İnceleme yaparken biz bu kadar acımasız olmayacağız. FIFA 21 çok yüksek puanları hakketmediği gibi bu kadar düşük puanları da hakketmiyor. FIFA’nın rakibi PES bu sene için yeni bir oyun çıkarmayıp var olan PES 2020 üzerine güncelleme şeklinde gelerek bir sonraki oyunu yeni nesil grafikler ve oyun motoru ile yapacaklarının iznini istedi. Fakat FIFA yapımcısı Electronic Arts, FIFA 21’i yepyeni bir oyun vaadinde bulunarak piyasaya çıkarttı. Peki FIFA bu sene gerçekten yenilendi mi?

FIFA 21 FİYATININ HAKKINI VERİYOR MU?



FIFA 21’de yıllardır uygulanan beyaz açık tonlardaki temadan ciddi bir değişikliğe gidilmiş. Artık mavi, lacivert ve mor renkleri arasında geçişli bir tema kullanılmış. Bu renk paleti FIFA’da baştan sona değişikliğe gidildiği hissiyatı yaratıyor. Bu tema değişikliği sadece renklerle de sınırlı değil. Menüler arasında gezinirken ya da oyun modlarına vs. girildiğinde bazı seçeneklerin farklı sunulduğu gayet ortada. Gönül isterdi ki bu yenilik sadece tema ile sınırlı kalmasaydı. Çünkü maça girildiğinde grafiklerin FIFA 20’de kaldığı görülüyor. Maç içerisinde kullanılan bantlar çıkarılsa FIFA 20 ile FIFA 21 arasında hiçbir fark yok. Özellikle yeni nesil konsollar ve yeni hayatımıza giren RTX gibi teknolojilerin uygulandığını görmek oyuncuları mutlu edecek bir yenilik olabilirdi. Fakat grafik anlamında çıplak gözle anlaşılır bir fark görülmüyor.

FIFA 21’de geçen sene olduğu gibi hemen hemen her oyuncuya hitap edecek bir mod bulunuyor. Yapay zekaya karşı yapılacak Dostluk maçından, oyuncu ya da takım yönetilen kariyer moduna kadar birçok mod var. Geçen sene hayatımıza giren VOLTA oyun modu da FIFA 21’de unutulmamış. Geçen sene ilk kez gördüğümüz bu mod, bu sene birçok yenilikle tekrar oyuncularına beğenisine sunulmuş demeyi çok isterdik. Fakat diyemiyoruz. Bir hikayeye bağlanmış VOLTA modunda büyük Dubai turnuvasına katılabilmek için çeşitli rakiplerle karşılaşmak gerekiyor. Hepsini yendikten sonra katıldığımız Dubai turnuvasında da aynı takımları yenmek gerekiyor. Çeşitli ikon futbolcuların kaptanı olduğu takımları da yendikten sonra turnuvanın galibi olunuyor. VOLTA hikayesi işte bu kadar boş. Turnuva öncesi ve turnuva sırasındaki maçları farklı şehirlerde farklı sahalarda oynamak farklı oyun stilleri yapılmasına olanak veriyor. 3 VS 3 maç yapılan sahalar olduğu gibi 5 VS 5 maç yapılabilen sahalarda mevcut. VOLTA modunda yapay zekaya karşı maç yapıldığı gibi çevrimiçi olarak gerçek oyuncularla da maçlar yapılabiliyor. Çevrimiçi galip gelinen maçlar karşılığında jeton kazanılıp, kazanılan jetonlar yeni t-shirt, ayakkabı, şort, vs. gibi malzemeler almak için kullanılıyor. Bu seneki VOLTA modunda daha fazlası maalesef yok.

VOLTA dışında FIFA 20’de bulunan bütün çevrimiçi ve çevrimdışı modlar aynı şekilde duruyor. Gizemli top, mücadele, kuralsız vs. diğer bütün modlar yine aynı şekilde FIFA 21’de yerini koruyor. Sıkça oynanan kariyer modu için birkaç küçük yenilik getirilmiş durumda. Bunlar Football Manager gibi maçı izleme sırasında taktik yapmaya imkan tanıyan interaktif maç simülasyonu veya antrenman programı hazırlayarak bütün sezonu simüle etmek gibi küçük yenilikler. Genel olarak FIFA 21’de bulunan modlar konusunda bu tarz küçük yenilikler mevcut.

FIFA’yı satın alan hayran kitlesinin birçoğunun oynadığı oyun modu Ultimate Team için yapılan yeniliklerden en önemlileri arkadaşınız ile maç yapmak, stadınızı birçok konuda özelleştirmek, FUT oyuncu kartlarının reytinglerinin canlı olarak yükselmesi ve futbolcular için kullanılan kondisyon kartlarının kaldırılması. Kadro kurarken ciddi bir zaman harcatan kondisyon öğesi artık FIFA Ultimate Team’de yok. EA bu konuda yerinde bir karar almış. Böylelikle maça çıkarken bir de futbolcu kondisyonlarını düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Diğer bir yenilik ise FUT oyuncu kartlarının reytingleri de canlı olarak yükseliyor olması. Yani bir oyuncu sizin takımınızdayken dünyada ses getiren parlak bir futbolcu olma yolunda ilerlediğinde bunu oyunda da hissedebiliyorsunuz.

Artık FUT modunda takımınızın maç sırasında tarafların yaptığı tezahürattan, gol attığınızda çalan müziğe kadar birçok özelleştirme yapmak mümkün. Ayrıca stadınızda bulunan koltukların renkleri, kale arkası objeleri, gibi bir hayli çok özelleştirme mevcut. Yaptığınız görevler karşılığında açtığınız paketler içerisinden bu özelleştirmeleri kazanmanız mümkün. Bu özellik gayet başarılı. Ev sahibi olduğunuz maçta kendi sahanızda olduğunuzu sahanın her detayında ve taraftarlarda hissedebiliyorsunuz. Bütün bunların dışında FUT için 11 yeni ikon futbolcu da eklenmiş durumda.

Geçen yıl çıkan FIFA’nın oyuncular tarafından en çok tepki çeken özelliği oyundaki oynanabilirlikti. Oyunun yapımcısı Electronic Arts bu sene FIFA için oynanabilirlik konusunda çokça vaatte bulundu. Özellikle yeni defans ve atak sistemleri konusunda. FIFA 21’e baktığımızda EA bu vaatleri gerçekleştirmiş görünüyor. Artık defans oyuncuları daha kontrollü ve kolay kolay dağılmıyor. Defans oyuncularının hareketlerini kontrol etmek biraz zor olsa da alıştıktan sonra gayet iyi işler başarıyorsunuz. Yapılan her atak da birbirinden farklı. Her ne kadar takımınız için bir oyun sistemi benimsemiş olsanız da oyun içerisinde gol atmak için farklı yöntemler aramak zorunda kalacaksınız. Ayrıca atak sırasında ara pasa koşan oyuncunun hangi yöne koşacağını belirlemek isterseniz oyun size bu imkanı tanıyor. Böylelikle ofsaytta düşen saçma ara pas koşuları gerçekleşmemiş oluyor.

FIFA 20’nin aksayan tüm yönleri düzelten Electronic Arts, FIFA 21 ile iyi işler başarmış olsa da yeni bir oyun gibi piyasaya çıkarmış olmasını gerektirecek yeniliklere sahip değil. FIFA 20’yi beğenen oyuncuların FIFA 21’ye bayılacakları kesin fakat geçen sene FIFA 20’yi eleştiren oyuncuların FIFA 21 için daha fazla eleştiride bulunacakları da kaçınılmaz. Gönlümüz FIFA 21’in de PES 21 gibi daha ucuza satılan bir güncelleme olmasından yanaydı. Çünkü satışa çıkan FIFA 21 güncelleme gibi duruyor. Böylelikle Electronic Arts seneye çıkacak FIFA için çok daha fazla yenilik üstünde çalışabilirdi.

FIFA 21’in satışa çıkması ile bu yılki futbol simülasyon oyunları konusunda, iki büyük yapımcının oyunları hayranlarının beğenisine sunulmuş oldu. Futbol oyunu sevenler bu seneki PES ve FIFA için çok da mutlu olmadan gözlerini 2022’de çıkacak yeni nesil grafiklere sahip PES ve FIFA’ya çevirmiş durumda. FIFA 21 Standart Sürümü, Steam’de 419.99 liraya satılırken FIFA 21’i kutulu satın alıp koleksiyonuna katmak isteyenler için AralGame’de 400 liraya satılıyor. Playstation 4 için satın almak isteyenler %30 indirimli olarak Playstation Store’dan 419.93 liraya satın alabiliyor.