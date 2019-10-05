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Felci yenen iskelet

Felci yenen iskelet

Fransa’da denenen dış iskelet teknolojisiyle mucizeye imza atıldı. İki yıldır felçli olan hasta, kollarını ve bacaklarını hareket ettirmeyi “Ay’a çıkan ilk insan olmak gibi” sözleriyle anlattı.

Lyon’da yaşayan 28 yaşındaki Thibault, Grenoble Alpleri Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışma sonucunda dört yıl sonra mekanik dış iskelet aracılığıyla tekrar yürümeyi başardı. Thibault, ilk adımlarını “Ay’a çıkan ilk insan olmak gibi” diye niteledi. Bilim insanları, bu teknolojinin komple felç yaşayan kişiler için dönüm noktası sayılabilecek bir gelişme olduğunu söyledi. Thibault’nun beyninde hareketi yöneten bölüme iki implant yerleştirildi. Her bir implanttaki 64 elektrot beyin aktivitelerini okuyarak talimatları bilgisayara aktarıyor. Komplike bir bilgisayar yazılımı beyin dalgalarını okuyor ve onları dış iskeletlerini kontrol edecek talimatlara çeviriyor. Bu esnada Thibault’nun dış iskelete bağlı kalması gerekiyor. Yürümeyi düşündüğü anda, talimatlar zincirini harekete geçiriyor ve iki kolunu da kullanabiliyor.

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