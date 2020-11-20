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20 Kasım 2020 Cuma 01:19 | Son Güncelleme:

Felaket teğet geçti, tesadüfen öğrendiler

Felaket teğet geçti, tesadüfen öğrendiler

Çapının maksimum 10 metre olduğu düşünülen bir göktaşı 13 Kasım'da Dünya'nın 400 kilometre yakınından geçip yoluna devam etti.

Bilim insanları ise bu durumu saatler sonra saptayabildi. Hawaii’de yer alan Mauna Loa Gözlemevi’ndeki Karasal Etkili Asteroidler için Son Uyarı Sistemi (ATLAS) programı göktaşını 14 Kasım’da tespit etti. Başka bir deyişle söz konusu göktaşı gezegenimize 400 kilometre yakınına kadar geldikten 15 saat sonra saptanabildi.

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