Felaket teğet geçti, tesadüfen öğrendiler

Bilim insanları ise bu durumu saatler sonra saptayabildi. Hawaii’de yer alan Mauna Loa Gözlemevi’ndeki Karasal Etkili Asteroidler için Son Uyarı Sistemi (ATLAS) programı göktaşını 14 Kasım’da tespit etti. Başka bir deyişle söz konusu göktaşı gezegenimize 400 kilometre yakınına kadar geldikten 15 saat sonra saptanabildi.