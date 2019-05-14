Fazla kahve kullanımı, kalp hastalığı riskini yüzde 22 artırıyor

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Kahve içmenin artıları ve eksileri onlarca yıldır tartışılsa da, Güney Avustralya Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmalar, günde beş bardaktan fazla kahve içmenin sağlığınıza zarar verebileceğini ve kalp hastalığı riskinizi yüzde 22'ye kadar artırabileceğini ortaya koyuyor.

37-73 yaş arasındaki 347 bin 77 katılımcının UK Biobank verilerini kullanarak yapılan çalışma, kafein metabolize eden genin (CYP1A2) kahve tüketimine ve genetik varyasyonlara paralel olarak artmış kardiyovasküler hastalık risklerini belirleyerek daha iyi bir kafein işleme kabiliyetini araştırdı.

Araştırmada, Avustralya'da altı kişiden birinin kardiyovasküler hastalıklardan etkilendiği ve her 12 dakikada bir hastalıktan ölen bir kişinin ölümünün ana sebebi olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kalp-damar hastalığı, birincil ölüm sebeplerinin henüz en önlenebilirlerinden biridir.

Uzun vadeli kahve tüketimi ve kardiyovasküler hastalık ilişkisini araştıran UniSA araştırmacıları Dr. Ang Zhouand ve Avustralya Hassas Sağlık Merkezi'nden Profesör Elina Hyppönen, araştırmalarının, aşırı kafeinin kalp hastalığına öncülük eden yüksek tansiyona neden olabileceği noktasını doğruladığını söylüyor.

İLK KEZ BİR ÜST LİMİT KOYULDU

Yapılan araştırmayla birlikte ilk kez kahve tüketiminde kalp-damar sağlığı üzerine bir üst limit koyuldu.

Profesör Hyppönen, “Kahve, dünyada en çok tüketilen uyarıcıdır (uykumuzu açar, enerjimizi artırır ve odaklanmamıza yardımcı olur) ancak insanlar her zaman, ne kadar kafein almaları gerektiğini merak ediyorlar.” ifadesini kullandı.

Çok fazla kahve içilmesi durumunda kişinin kendini çılgınca, huzursuz veya belki de mide bulandırıcı hissedebileceğini ifade eden Hyppönen, “Bunun nedeni, kafeinin vücudunuzun daha hızlı ve daha çok çalışmasına yardımcı olmasıdır, ancak sınırınıza ulaşmış olabileceğinizi önerme olasılığı da vardır. Ayrıca, aşırı kafein tüketiminin bilinen bir sonucu olan yüksek tansiyonla kardiyovasküler hastalık riskinin arttığını biliyoruz.” dedi.

GÜNDE ALTI BARDAKTAN AZ KAHVE İÇİLMELİ

Hyppönen açıklamasının devamında, “Sağlıklı bir kalbi ve sağlıklı bir tansiyonu korumak için, insanlar kahvelerini günde altı bardaktan daha azı ile sınırlandırmalıdır.” sözlerini kaydetti.

Profesör Hyppönen, hızlı işleyen gen varyasyonunun taşıyıcılarının, kafeini metabolize etmede dört kat daha hızlı olmasına rağmen, araştırmanın, bu insanların zararlı sağlık etkileri olmadan daha sık, daha fazla kafein tüketebileceği inancını desteklemediğini söylüyor.