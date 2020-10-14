14 Ekim 2020 Çarşamba 12:24 | Son Güncelleme:
Facebook'tan önemli karar: Aşı karşıtı reklamlara yasak geliyor
AA
2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla dünyada 2,7 milyar aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurdu.
Facebook'tan yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.
AA'da yer alan habere göre, Facebook'un Sağlık Girişimleri Müdürü Kang Şing Cin, şirketin blogundan yaptığı açıklamada, aşıların koruyuculuğu ve etkinliğiyle ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak istediklerini vurguladı.
Halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamayı amaçladıklarına işaret eden Cin, "Bu tip reklamları platformumuzda istemiyoruz." ifadesini kullandı.