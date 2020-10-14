  • $7,957
  • 9,334
  • 485.043
  • 1181.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Teknoloji
  • Facebook'tan önemli karar: Aşı karşıtı reklamlara yasak geliyor
14 Ekim 2020 Çarşamba 12:24 | Son Güncelleme:

Facebook'tan önemli karar: Aşı karşıtı reklamlara yasak geliyor

Facebook'tan önemli karar: Aşı karşıtı reklamlara yasak geliyor
AA

2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla dünyada 2,7 milyar aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, Facebook'un Sağlık Girişimleri Müdürü Kang Şing Cin, şirketin blogundan yaptığı açıklamada, aşıların koruyuculuğu ve etkinliğiyle ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak istediklerini vurguladı.

Halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamayı amaçladıklarına işaret eden Cin, "Bu tip reklamları platformumuzda istemiyoruz." ifadesini kullandı.

<p>Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda son

Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi: 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şanlıurfa'da kelaynakların korunması için başlatılan proje başarılı oldu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.