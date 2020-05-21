Facebook ve Instagram'a yeni özellik... Amazon'a rakip olacak

Facebook online alışveriş platformlarına rakip olacak yeni özelliğini görücüye çıkardı.

Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'da da kullanılacak özellik sayesinde kullanıcıların sosyal medya platformları üzerinden ürün satmalarını mümkün hale getirdi.

ntv.com.tr'nin İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, uygulama içi satın alma konusu şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devlet’lerinde geçerli.

Aynı habere göre, önümüzdeki dönemde WhatsApp, Messenger ve Instagram Direct üzerinden de sohbet içinden alışveriş yapabilecek.

Söz konusu özelliğin ülkemizde ne zaman kullanıma gireceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.