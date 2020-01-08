Facebook Türkiye genelinde 8 ilde ofis açıyor

Dünya gazetesi yazarı Ömer Faruk Çiftçi, 'Borsadan Facebook hamlesi' başlığıyla yayımlanan yazısında "Facebook, Türkiye genelinde İstanbul merkezli 8 ilde ofisler açıyor. İlki 13 Ocak’ta Bursa’da faaliyete başlayacak. Hedef dijital platformda genç girişimciler çıkarmak. Ayrıntıları Doğanbey’deki sivil mimari örneği binada bir araya geldiğimiz Bursa Ticaret Borsası Başkanı aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Özer Matlı’dan öğrendik" ifadesini kullandı.

Çiftçi şöyle devam etti:

"Hatırlayacağınız üzere Özer Matlı, 40 yıl süren Rıza Aydın yönetiminin ardından 2013 yılında başkanlığa seçildi. Bu dönemde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi. Matlı uzun bir aradan sonra basın mensuplarını Doğanbey’deki sivil mimari örneği binada ağırlayarak yaptığı çalışmaları ve projelerini açıkladı. Öne çıkan Facebook açılımı oldu. Dünyanın önde gelen sosyal medya araçlarından Facebook dünya genelinde 7 kentte ofis açma kararı almış. Türkiye’de TOBB ve Habitat iş birliğinde yapılacak çalışmalar için İstanbul belirlenmiş.

İstanbul’a bağlı olarak Bursa başta olmak üzere 8 kentte şubeleşmeye gidiliyor. İlk şube Bursa’ya kuruluyor. Ticaret Borsası’nın himayesinde ve binasında oluşturulan ofis 13 Ocak’ta hizmet vermeye başlayacak. Peki bu şubeleşme ile amaçlanan ne? Matlı’nın verdiği bilgiye göre hedef genç girişimcilere dijital alanda yeni açılımlar sağlamak. Borsa bu bağlamda Bursa Teknik Üniversitesi ile protokol yapmış.

Üniversite bünyesinde oluşturulan kuluçka merkezi aktif olarak kullanılarak gençlerin üniversite döneminden başlayarak dijitalleşme temelli iş modellerinin geliştirilmesinin önü açılacak."