Facebook kararını verdi! Bir dönem sona eriyor



Bugüne dek pek çok projeyi hayata geçiren ve tasarımında kullanan Facebook, bazılarını sürdürürken, bazı projelerini ise rafa kaldırmayı tercih etti.

Messenger Instant Games de yayından kaldırılacaklar listesine girdi. Kullanıcıların oyunları cihazlarına indirmeden oynayabilmelerine olanak veren ve HTML5 oyunlarını doğrudan bu platform üzerinde çalıştıran Instant Games, ilk olarak 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. O günden bu yana kullanıcılardan da ilgi gören Messenger Instant Games, son olarak Facebook Lite uygulaması için aktif hale gelmişti.

Ancak Facebook'un bu yıl Facebook Gaming isminde yepyeni bir servisi hayata geçirmesi, ufak uygulamaların da sonunu getirmeye başladı. Instant Games de bu değişiklik nedeniyle Messenger'da artık kullanılamayacak. Kullanıcılar oyun oynamak istediklerinde Facebook Gaming platformuna yönlendirilecek.

Şirketin Messenger'dan söz konusu oyun uygulamasını kaldırmasındaki en önemli etken ise Messenger'ın ağırlıklı olarak sohbet odaklı olmasının istenmesi ve daha hızlı bir şekilde çalışması.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre Instant Games ilk olarak iOS cihazlarda bulunan Messenger sürümünden kaldırılacak. Android sürümü için ise bir takvim paylaşılmadı.



DHA