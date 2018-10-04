Facebook hesabınız 30 gün dolduğu anda silinecek

Facebook hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar, hesaplarına giriş yapmadığı 14 gün süresince erişim sağlarlarsa kapatılma işlemi duruyordu. Dünya devi, aldığı yeni bir kararla bu süreyi 14 günden 30'a çıkardı. Peki bu ne demek?

Facebook hesabınızı tamamen silmek istiyorsunuz ve bunun için silme tuşuna bastınız. Facebook size 30 gün süre verecek; 30 gün içinde hesabınıza normal şekilde şifrenizle girmeniz halinde hesabınız silinmekten kurtulacak. Facebook, hesabını silenlerin sonradan pişman olma olasılığını da düşünerek süreyi uzatmayı tercih etti.

30 gün dolduğunda ise hiçbir şekilde silinen Facebook hesabı geri gelmeyecek.

(Hürriyet)