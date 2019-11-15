Facebook gizlice kamerayı kullanıyor

iPhone kullanan Joshua Maddux, Facebook’un iOS uygulamasında yeni bir gizlilik sorununu ortaya çıkardı. Maddux, uygulamanın haber akışında dolaşırken, arka planda kamerasının çalıştığını kanıtladı. Facebook uygulamasındaki herhangi bir fotoğrafı açıp aşağıya doğru kaydıran Maddux, ekranın sol tarafında kameranın bir şerit halinde çalıştığını fark etti. Aynı hatayı iOS 13.2.2 sürümünü kullanan 5 farklı iPhone modelinde de bulduğunu söyleyen Maddux, iOS 13.1.3 ve iOS 12 sürümlerinde ise böyle bir hatanın olmadığını iddia etti. Ayrıca bu hatanın, Facebook uygulamasına kamera izni verildiği takdirde ortaya çıktığı belirlendi.

5.4 MİLYAR FAKE HESAP

Söz konusu gizlilik sorununun, Facebook uygulamasından mı yoksa iOS sürümünden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Öte yandan Facebook, bu yıl içinde 5.4 milyar ‘fake’ hesabın açıldıktan dakikalar sonra silindiğini açıkladı. Açıklamada, “Sahte, kötü niyetli hesaplar oluşturma girişimlerini algılama ve engelleme kabiliyetimizi geliştirdik” ifadeleri yer aldı.

KAMERA İZNİ GEREKİYOR

Hatanın, Facebook uygulamasına kamera izni verildiği taktirde ortaya çıktığı belirlendi.