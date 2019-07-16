Faceapp yaşlandırma uygulaması nasıl indirilir? Faceapp yaşlandırma uygulaması nedir?

Faceapp yaşlandırma uygulaması, gündemde yer alan konular arasında. Snapchat ve Instagram filtrelerini oldukça seven kullanıcılar şimdi de yaşlandırma programına yoğun ilgi göstermeye başladılar. Faceapp ile kendinizi gençleştirebilir veya yaşlandırabilirsiniz. Sosyal medyayı kasıp kavuran FaceApp programını ünlüler de kullandı. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Can Bonomo gibi ünlüler de yaşlandırma akımına uydu. Popüler uygulama ile ilgili detaylara haberimizde sizlerle.

FACEAPP YAŞLANDIRMA UYGULAMASI NEDİR?

FaceApp uygulaması yoğun ilgi görüyor. Uygulama ile kendinizin ya da bir arkadaşınızın fotoğrafını alıp, o fotoğraftan bambaşka kişiler ortaya çıkıyor. Faceapp ile kendinizi gençleştirebilir, yaşlandırabilirsiniz. FaceApp uygulamasında sadece yaşlandırma tekniği yok, fotoğrafınızı eklediğinizde kadınsanız erkeğe, erkekseniz kadına çevirebiliyorsunuz.

Peki bu uygulamanın ücreti var mı? Kullanıcıları sevindiren özelliklerinden biri de bu uygulamanın ücretsiz olması. Ancak bazı işlevlere erişmek için para ödemeniz gerekiyor.

FACEAPP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Bu uygulama hem AppStore’da hem de Google Play’de bulunuyor. Yani IOS ve Android tabanlı tüm telefonlar bu uygulamayı kullanabiliyor.

ÜNLÜLER DE KULLANIYOR!

Sosyal medyayı kasıp kavuran FaceApp programını ünlüler de kullandı. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Can Bonomo gibi ünlüler de yaşlandırma akımına uydu.