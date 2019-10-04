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  3. F-35'in motoru için 5,7 milyar dolarlık sözleşme

F-35'in motoru için 5,7 milyar dolarlık sözleşme

F-35'in motoru için 5,7 milyar dolarlık sözleşme

F-35 savaş uçağının motor üreticisi Pratt & Whitney firması, yeni üretilecek F-35'lerin 332 adet F135 motoru için açılan 5,7 milyar dolarlık sözleşmeyi kazandı.

TM Dijital Haber Merkezi

United Technologies Corporation'a bağlı bir kuruluş olan Pratt & Whitney (P&W) Amerikan havacılık ve uzay şirketi F-35 Lightning II’nin üç türevine de güç veren F135 tahrik sistemleri için bir üretim sözleşmesi aldığını açıkladı.

ABD silahlı hizmetleri konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yapılan anlaşma, 332 adetten fazla motoru finanse eden ve bugüne kadarki en büyük F135 üretim sözleşmesini temsil ediyor. Ayrıca sözleşme, program yönetimi, mühendislik desteği, üretim desteğini de içeriyor." ifadelerine yer verildi.

P&W ayrıca, bu Haziran ayında 3,24 milyar dolar değerinde 233 adet F-35 motoru için sözleşme imzalamıştı.

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