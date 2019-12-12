F-35'in alternatifi var mı? Türkiye ve İngiltere'den TF-X kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 almaması halinde nasıl bir yol izleyeceğini açıkladı.

Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep eden Kongre'deki olumsuz havanın farkında olduklarını belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump'ın önerisiyle bazı Cumhuriyetçi senatörlerle görüştüğünü belirti.

Her düzeyde çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, 'Biz F-35'in Ortağıyız. Bugüne kadar 1.4 milyar dolar ödeme yaptık, Türkiye'nin ödeyeceği toplamda 2.2 milyar doları aşan bir rakam var.' dedi.

F-35 ile S-400 arasında herhangi bir bağlantı olmadığını belirten Çavuşoğlu, ikisini bir araya getirmenin siyaseten de hukuken de doğru olmadığını belirtti.

Türkiye'nin baskı altında tutmaya çalışıldğını belirten Çavuşoğlu, ABD'nin tüm önerilere 'hayır' dediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Washington ziyaretindeki görüşmelerinde, Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale etmelerine izin vermeyeceğini' net bir şekilde söyledi.

Çavuşoğlu, S-400'ün bir saldırı sistemi değil, savunma sistemi olduğunu belirtti.

'RUS PAZARI OLABİLİR, DİĞER ALTERNATİFLER OLABİLİR'

Programda Çavuşoğlu'na Türkiye-ABD ilişkilerinde 'F35'ler konusunda olumsuz bir tablo olur da bize bunları satmayı, vermeyi reddederlerse o takdirde Türkiye'nin elindeki koz ne olabilir?' sorusu soruldu.

Türkiye'nin İngiltere ortaklığında geliştireceği TF-X (Milli Muharip Uçak) projesinde çalışmaların yoğunlaşacağını belirten Çavuşoğlu, son görüşmelerde iki ülkenin bu konuda teyitleştiğini ifade etti.

Türkiye'nin hava savunma sistemine olduğu gibi, savaş uçaklarını yenilemeye de ihtiyacı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu şöyle konuştu: "En kötü senaryoyu konuşuyoruz, F35'i alamazsak bu sefer alternatiflere bakmak durumundayız.Tıpkı Patriot ve diğer sistemleri müttefiklerimizden uzun süre çaba sarf etmemize rağmen alamadığımız için diğer arayışlara girdiğimiz gibi. O arayışlar neticesinde de teknoloji ve fiyat bakımından orta ve uzun vadede teknoloji transferi dahil, tüm açılardan en uygun teklif Rusya'dan geldiği için S400 aldık"

'F35'lerin alternatifinin yine Rus pazarı olup olmayacağı' yönündeki soruya ise Çavuşoğlu, 'Rus pazarı olabilir, diğer alternatifler olabilir.' cevabını verdi.

Türkiye ve İngiltere, Türk savaş uçaklarının geliştirilmesi için 2017 yılında 100 milyon poundluk (133 milyon dolarlık) bir anlaşma imzaladı ve Türk Kale Grubu da projede çalışmak için Rolls-Royce ile bir girişim başlattığını duyurdu. Mart ayında Rolls-Royce yaptığı açıklamada projeye katılmalarının öncelik arz etmediğini söyledi.

İngiliz savunma devi BAE systems, TFX adı verilen jet üzerinde çalışmak üzere Türk Havacılık ve Uzay sanayi TAI/TUSAŞ ile ortaklık kararı almıştı. Bu proje devam ederken Türkiye İngiltere’nin “geleceğin uçağı” olarak nitelendirdiği tempest (Fırtına) ile de ilgilendiğini İngiliz makamlarıyla paylaştı.