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  • F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bombanın atışlı testleri sürüyor
12 Eylül 2020 Cumartesi 10:53 | Son Güncelleme:

F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bombanın atışlı testleri sürüyor

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bombanın atışlı testlerinin sürdüğü bildirildi. Şu anda bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek ve 145 kiloluk minyatür bombalar İHA'lara da entegre edilecek.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bomba atış testlerinin sürdüğü bildirildi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından üzerinden yaptığı paylaşımda, minyatür bombanın atışlı testlerinin sürdüğünü kaydetti.

Demir paylaşımına ise, “Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz” notunu düştü.

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