Exxen'de hangi programlar var? Exxen üyelik iptali ve 7 gün ücretsiz üyelik nasıl yapılır?

Exxen, 1 Ocak 2021 Cuma yayın hayatına başladı. Yeni dijital platformun, yayınlanan reklamları ile oldukça dikkat çekti. Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu Exxen’de yer alan programları ise merak konusu oldu. Bir çok dizi, talk show, komedi programları ile ilgi çeken Exxen’de yapılacak programların içeriğini bu haberimizde derledik.

EXXEN’DE HANGİ PROGRAMLAR VAR?

Yeni yılın yeni dijital kanalı Exxen’de birbirinden güzel programlar izleyicisi ile buluşmak için sabırsızlanıyor. Çok değerli isimlerin yer aldığı programlar araştırılmaya başlandı bile. İşte Exxen’de yer alan programlar

Konuşanlar

Exxen’de yer alan programlardan biri Konuşanlar. Hasan Can Kaya’nın sunuculuğunu yaptığı komedi türündeki programda, büyük bir kesim tarafından sevilen ve takip edilen ünlü youtuber Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu Konuşanlar adlı programın hem yeni hem de eski bölümleri Exxen’de yer alıyor.

Gibi

Exxen platformunun bir diğer programı olan Gibi, Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç’ın başrolünde oynadığı komedi programı. Kısa skeçlerden oluşan dizi türündeki komedi programı izleyenlere eğlenceli saatler yaşatacak.

Fight Club

Exxen platformunun farklı programlarından biri olan Fight Club’un sunuculuğunu Bilgehan Demir gerçekleştiriyor. Fight Club’da 11 dövüşçü bir evde kampa giriyor. Adrenalin dolu maçlarda birbirleri ile mücadele eden dövüşçüler, izleyicisine heyecan dolu bir program sunuyor.

Master Chef Junıor

TV8 ekranlarından aşina olduğumuz Master Chef programının çocuk versiyonu olan Master Chef Junıor, Exxen’de merakla beklenen programlar arasında. Lezzet programının sunuculuğunu Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gerçekleştiriyor. Minik aşçılar, Master Chef Junıor’da eğlenceli zamanlar geçirecek.

TolgShow Filtresiz

Uzun zaman TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Tolga Çevik, şimdi de yeni dijital platform olan Exxen’de TolgShow Filtresiz adlı program ile yer alıyor.

Zeynep Bastık ve Konukları

Sunuculuğunu Zeynep Bastık’ın yaptığı müzik programı Zeynep Bastık ve Konukları, Exxen’de yer alan programlar arasında. Bir çok ünlü ismin konuk olacağı müzik dolu program, son yılların en iyi çıkış yapan sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık ile izleyicisine müzik ziyafeti çekecek diyebiliriz.

Kirli Çamaşırlar

Exxen dijital platformunun bir diğer programı Kirli Çamaşırlar, adından da anlaşılacağı üzere çok çok farklı bir konsepte sahip. Ünlü youtuber Orkun Işıtmak’ın sunuculuğunu yaptığı Kirli Çamaşırlar’da Orkun Işıtmak, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları konuklarına soracak ve yanıtlar arayacak.

Garaj Exxen

Exxen’de yer alan farklı programlardan biri de Garaj Exxen. Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak’ın sunuculuğunu yaptığı programda konu arabalar. En ilginç arabalardan en lüks arabalara kadar arabalar ile ilgili her şey Garaj Exxen’de sizlerle olacak.

Akıl Oyunları

TV8 ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz ile tanıdığımız illizyonistler Kıvanç ve Burak’ın yer aldığı Akıl Oyunları adlı show programında, Kıvanç ve Burak kardeşler birbirinden ilginç showları ie izleyicisini şaşırtacak.

Katarsis

Exxen’de yer alan bir başka program Katarsis. Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın hem hazırladığı hem de sunduğu programda insanların bilinmeyen yönleri ve hayatları inceleniyor.

Ayak Tenis

Exxen’de yer alan bir diğer program Ayak Tenis. Tuncay Şanlı, Albert Riera, Pascal Nouma ve Yattara gibi çok değerli efsane isimlerin yer aldığı spor programı Exxen’de sporseverler ile buluşuyor.

O Adam Oldun mu?

Ünlü youtuber ikilisi Ali Biçim, Mesut Can Tomay’ ın sunuculuğunu yaptığı Exxen programı O Adam Oldun mu? da youtuber olmak ile ilgili eğlenceli sohbetler sizleri bekliyor.

Nasıl Zayıflarım?

Tam tahmin ettiğiniz gibi, zayıflamak isteyen ama bir türlü başaramayanlar için hazırlanan harika bir program. Çağan Atakan Arslan yani Avatar Atakan’ın sunuculuğunu yaptığı programda, Avatar Atakan, ünlü şef Türev Uludağ’a ideal kilosuna dönmesinde yardımcı oluyor.

Astrolojik Şifreler

Exxen’de yer alan bir diğer program Astrolojik Şifreler’in sunuculuğunu Hande Kazanova, Dinçer Güner gerçekleştiriyor. Burçlar ve astroloji hakkında her şeyi bulabileceğiniz program astroloji meraklılarının gözdesi olacak.

Sürprizimiz Var

Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron’un sunuculuğunu yaptığı Sürprizimiz Var adlı programda Esra Eron, hiç beklemediğiniz bir anda kapınızı çalıyor ve hayalinizi gerçekleştiriyor.

Şanslı mı Şanssız mı?

Ünlü youtuber Orkun Işıtmak’ın Exxen’de yer alan bir diğer programı Şanslı mı Şanssız mı? da farklı özelliklere sahip insanlar programa konuk oluyor.

Buraların Yabancısıyız

Exxen’de yer alan en ilginç programlardan biri olan Buraların Yabancısıyız, dört yabancının şehir şehir ülkemizi gezmesi anlatılıyor. Çabi, Joel Moriasi, Michele Cedolin, Louis Stotesbery’ in başrolünde yer aldığı program, izleyicisine eğlenceli bir Türkiye turu yaptırıyor.

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu’nun hazırlayıp sunduğu programda, sevimli hayvan dostlarımız ile ilgili paylaşımlar içimizi ısıtacak.

Kaçış

Exxen’de yer alan bir başka dikkat çeken program Kaçış, ünlü Youtuber Alper Rende’nin sunumu ile daha ilginç bir hal alıyor. Macera dolu programda 10 yarışmacının kaçış öyküsü izleyicisine heyecanlı saatler yaşatıyor.

Sesli Güldüm

Ezo Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı programda, çocukların başrolde yer aldığı birbirinden komik skeçler sizleri bekliyor.

2008 Milli Takım Hikayesi

2008 Avrupa Şampiyonası maceramızın konu alındığı program, Milli Takımımızın hiç görmediğimiz şampiyonluk serüveni olaylarını bizlerle paylaşacak.

No Limit

Exxen platformunun heyecan dolu programlarının bir diğeri No Limit, Extreme sporseverler için hazırlanmış bir spor programı.

Rol Kes

Anıl Tetik, Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli’nin sunuculuğunu yaptığı Rol Kes, bir şaka programı.

@Enis Arıkan

Exxen’de yer alan bir başka dikkat çeken program @Enis Arıkan, komedi türünde bir Enis Arıkan programı.