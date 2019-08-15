Evreni yutabilir! Güneş'ten 310 milyon kat büyük

Yakın bir zamanda keşfedilen dev bir süper kütleli kara delik, gökbilimcilere karadeliklerin potansiyel gücü konusunda yeni bir ufuk kazandırdı. Holmberg 15A galaksisinin merkezinde bulunan Sagittarius A isimli kara delik, 40 milyar Güneş’i içine çekebilecek kadar büyük. Gökbilimci David Whitehouse’a göre yeni keşfedilen bu süper kütleli kara delik, evreni yutabilir. Konuya ilişkin verdiği bir röportajda Whitehouse, evrenin bir gün dev bir kara delik tarafından yutulabileceğini söyledi.

BİR SINIRI YOKMUŞ

Güney Amerika’daki gökbilimcilerce keşfedilen yeni bir süper kütleli kara delikle ilgili Whitehouse, şu ifadeleri kullandı: “Yavaş yavaş şunu anlamaya başlıyoruz ki, şimdiye dek bir galaksinin merkezinde yer alan kara deliklerin çok sayıda yıldız yutabildiği için büyüklüklerinin de bir bir sınırı olduğuna inanıyorduk. Kara delikler maddeyi, gazı, yıldızları ve tozu yutarak büyürler. Bu kara delik devasa büyüklükte, dolayısıyla daha büyük kara delikler de olabilir”

ÇOK GÜÇLÜ BİR IŞIK YAYIYOR

Kara deliğin Dünya’dan yaklaşık 700 milyon ışık yılı uzakta olduğu ve şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara deliklerden biri olduğu açıklandı. Güneş’ten 310 milyon kat daha daha büyük olankara deliğin Güneş sistemimizdeki tüm uyduları içine çekebilecek kadar büyük olduğu açıklandı. Sagittarius A isimli bir kara delik, görülmemiş güçte bir ışık yayarak bilim insanlarını şaşkınlık içerisinde bıraktı.

DAHA DA GENiŞLEYECEK

Uzak bir gelecekte bir kara deliğin çok daha fazla yıldızı ve nihayetinde evreni yutabilecek kadar genişleyebileceğini savunan çok sayıda fiziksel teorilerin olduğunu belirten gökbilimci, “Kara delikler çok farklı boyutlardadır. Güneş’in boyutunun milyarlarca katı büyüklükte kara delikler vardır. Bazı teorilerde nihayetinde uzun bir zaman sonra, her şeyin bir kara delikte son bulacağı savunulur” dedi.