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Etiyopya ilk uydusunu fırlattı

Etiyopya ilk uydusunu fırlattı

Etiyopya uzaya fırlattığı ilk uydusunun sevincini yaşıyor. Çin’in yardımı ile yörüngeye yerleşen uydu ilk bulguları başkent Addis Ababa’ya ulaştırdı.

Kara kıta olarak bilinen Afrika gözünü uzaya dikti. Sahra altı ülkesi bugünlerde uzaya fırlattığı ilk uydusunun sevincini yaşıyor.  
  
Mısır ile başlayan uydu gönderme çalışmalarını son olarak Etiyopya izledi.   
  
Etiyopya uzaktan algılama uydusu Çin’in yardımları ile uzaya fırlatıldı. Çin’de düzenlenen uydu fırlatma töreninde Etiyopya teknoloji bakanı başta olmak üzere çok sayıda yetkili hazır bulundu.  
  
Füzenin rampadan çıkışı sırasında etiyopyalı heyet sevincini gizlemedi.  
  
Etiyopya Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria “Duygularımı ifade etmek için kelimeler yeter mi bilmiyorum. Uydumuzun havalandığını gördüğüm zaman gözyaşı içinde kaldığımı söyleyebilirim” dedi.  
  
Uydunun, yörüngeye yerleştiği ve elde ettiği ilk görüntüleri kontrol merkezine gönderdiği duyuruldu. 

AA


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