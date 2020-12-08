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  • Eski İsrail uzay güvenlik şefinden şaşırtan açıklama: ABD, uzaylılarla anlaşma yaptı
08 Aralık 2020 Salı 09:16 | Son Güncelleme:

Eski İsrail uzay güvenlik şefinden şaşırtan açıklama: ABD, uzaylılarla anlaşma yaptı

Eski İsrail uzay güvenlik şefinden şaşırtan açıklama: ABD, uzaylılarla anlaşma yaptı

Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed, ABD'nin uzaylılarla anlaşma yaptığını iddia etti. Prof. Eshed, ABD hükümeti ile uzaylılar arasında bir anlaşma olduğunu söyleyerek, "Burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar." dedi.

Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed, ABD'nin uzaylılarla anlaşma yaptığını iddia etti. Prof. Eshed, ABD hükümeti ile uzaylılar arasında bir anlaşma olduğunu söyleyerek, "Burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar." dedi.

Habertürk'ün NY Post'a dayandırdığı haberdeİsrail’in 1981’den 2010’a kadar uzay güvenliği programını yöneten Eshed, "Trump (uzaylıların varlığını) açıklamanın eşiğindeydi, ancak Galaktik Federasyondaki uzaylılar "Bekle, önce insanlar sakinleşsin diyorlar" dedi. Önce bizim aklı başında ve anlayışlı olmamızı istiyorlar" ifadeleri yer aldı.

"EVRENİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Prof. Eshed, ABD hükümeti ile uzaylılar arasında bir anlaşma olduğunu söyleyerek şunları belirtti.:

"Burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar. Onlar da araştırıyorlar ve evrenin anlamaya çalışıyorlar ve bizi yardımcı olarak istiyorlar." 

87 yaşındaki emekli general Mars'ta gizli bir yer altı üssünün de olduğunu söyledi.

The Jerusalem Post'ta yer alan haberde ise Prof. Eshed'e, bu bilgiyi neden şimdi paylaştığına sordu. 87 yaşındaki Prof. Eshed, "Bunları beş yıl önce söyleseydim beni hastaneye kaldırırlardı. Ancak bugün şimdiden farklı bakıyorlar. Kaybedecek bir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım. Yurtdışındaki üniversitelerde saygın bir yerim var ve oralarda da eğilim değişiyor" açıklamasında bulundu.

Akşam gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Eda Cabul'a anlattı. <p>Editör:<a href='#0'> </a><a href=

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