eSIM nedir, ne zaman gelecek? eSIM nerede kullanılacak?

Programlanabilir dijital eSIM teknolojisi hayata geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından duyurulan bu yenilik yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Fiziksel SIM yerine geçecek olan eSIM, tamamen Türk mühendisler tarafından yapıldı. eSIM Türkiye'de ne zaman kullanılacak?

eSIM NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bir mobil ağa bağlanmak için gereken tüm bilgileri saklayan teknolojiye eSIM adı verilir.Telefon görüşmeleri yapmak, kısa mesaj göndermek ve internete erişmek için kullandığımız tüm mobil cihazlar, hücre ağına erişmelidir. Bunun için kimlik doğrulama anahtarlarının, kimlik numaralarının, ülke kodlarının da yer aldığı kimlik bilgileri kullanılmaktadır.

Bir kullanıcı, bir SIM yani abone kimlik modülü kartı şeklinde olan mobil servis şirketine kaydolduğunda erişim sağlanır. SIM kart telefon içerisine yerleştirilir.

eSIM TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KULLANILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, "Tamamen Türk mühendislerince geliştirilmiş olan ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM, yakın zamanda ülkemizde hayata geçecek." dedi.

eSIM KULLANIMI NASIL OLACAK?

BTK tarafından 12 Şubat 2019'da alınan kararla uzaktan programlanabilir SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı, Mart 2019 itibarıyla yüzde 100 yerli ve milli olacak şekilde sağlanmıştı. Karar kapsamında otomotiv endüstrisi de dahil, bu teknolojiyi destekleyen ve son kullanıcı tarafından kullanılan tüm cihazlar artık eSIM teknolojisinden faydalanabilecek.

Kurul kararının ardından yapılan çalışmalarla uluslararası sertifikasyona sahip ekipman kurulumu ve yüzde 100 yerlilik şartıyla düzenleme tamamlandı. Ayrıca alınan karar doğrultusunda, düzenlemede yer alan kurallara uymayan uluslararası şebekelerden, abonelikleri için süre verilerek eksiklerini tamamlamaları istendi.

Özellikle M2M gibi internete bağlı cihazlarda farklı senaryolarda aktif olarak kullanılacak eSIM teknolojisi, yerli eSIM altyapısıyla global firmalara ve iş senaryolarına hizmet verecek.

eSIM, son kullanıcıların yoğun yararlandığı akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilerden, M2M denilen internete bağlı birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. eSIM altyapısıyla bütün bu cihazların internete bağlanması için fiziksel sim kart kullanım gereksinimi ortadan kalkarak, yerini güvenli yazılım teknolojisine bırakacak.

Yeni üretilen otomobillerde standart olarak sunulan eCALL gibi birçok sim karta bağlı güvenlik altyapısı eSIM ile yazılım tabanlı olarak sunulabilecek.