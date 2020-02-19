Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0805
  • 6,561
  • 314.632
  • 118904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. ESA Japon ve Güney Kore uydularını uzaya fırlattı

ESA Japon ve Güney Kore uydularını uzaya fırlattı

ESA Japon ve Güney Kore uydularını uzaya fırlattı

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) fırlatma hizmetleri şirketi Arianespace, Japon iletişim uydusu ile Güney Kore coğrafi gözlem uydusunu yörüngeye yolladı.

ESA'dan yapılan açıklamada, "JCSAT-17" ile "Geo-Kompsat-2B" uydularının, dün gece Ariane-5 roketiyle Fransız Guyanası'ndaki fırlatma merkezinden uzaya gönderildiği bildirildi.

Japon SKY Perfect uydu şirketine ait JCSAT-17 uydusunun Japonya ve çevresindeki ülkelere geniş bant uydu interneti hizmeti sağlayacağı, Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsüne ait Geo-Kompsat-2B uydusunun ise yer ve okyanus gözlemleri içi kullanılacağı belirtildi.

Fransız hükumetinin yüzde 64 hisseyle büyük ortağı olduğu Arianespace şirketi, 1980'den bu yana Fransız Guyanası'nın Kourou şehrinde bulunan uzay merkezinde fırlatma hizmetleri veriyor.

AA


Hadise aileye girdi
Aşk belgelendi! Murat Dalkılıç ele verdi
Flaş iddia: Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu...
'Bir an önce bitmesini istiyorum'
Büyük aşk bitti
<p>Beş ayda 250 kitap okuyan ve okuduğu kitaplar arasında yaşının çok daha ötesinde eserler bulunan

Türkiye Onu Konuşuyor! Çok Kitap Okuyan Atakan´ın Videosu İzlenme Rekoru Kırdı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hafter destekli teröristler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Kışın cildinizi nasıl koruyabilirsiniz? İşte şifalı 6 besin...