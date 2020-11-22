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22 Kasım 2020 Pazar 00:14 | Son Güncelleme:

Erimeler antik virüsleri salıyor

Erimeler antik virüsleri salıyor

Kuzey Kutbu'ndaki sürekli donmuş toprakların erimesinin binlerce veya milyonlarca yıllık mikrop ve bakterilerin ‘canlanmasına' yol açtığı öne sürüldü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Arktik Konseyi Kıdemli Üyesi Nikolay Korçunov, Kuzey Kutbu’ndaki sürekli donmuş toprakların erimesinin binlerce veya milyonlarca yıllık mikrop ve bakterilerin ‘canlanmasına’ yol açtığını belirterek, bu konuya özel ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi. Korçunov, “Şu anda, binlerce ve hatta milyonlarca yıllık mikrop ve bakterileri canlandıran permafrostun bozulmasıyla karşı karşıyayız” dedi.

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