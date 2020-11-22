Erimeler antik virüsleri salıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Arktik Konseyi Kıdemli Üyesi Nikolay Korçunov, Kuzey Kutbu’ndaki sürekli donmuş toprakların erimesinin binlerce veya milyonlarca yıllık mikrop ve bakterilerin ‘canlanmasına’ yol açtığını belirterek, bu konuya özel ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi. Korçunov, “Şu anda, binlerce ve hatta milyonlarca yıllık mikrop ve bakterileri canlandıran permafrostun bozulmasıyla karşı karşıyayız” dedi.