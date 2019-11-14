Elon Musk'tan 9 yıllık Amerikan rüyası için önemli bir adım daha

TM Dijital Haber Merkezi

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı ve uydu şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundaki tesislerinde başarıyla ateşlenerek, çok önemli bir test daha başarıyla geçilmiş oldu.

ABD 9 YILDIR KENDİ TOPRAKLARINDAN ASTRONOT GÖNDEREMİYOR

NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu. NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX, Crew Dragon kapsülünü test etmeye başladı. Tüm testler başarılı olursa NASA astronotları, 2020 yılı itibarıyla Amerikan topraklarından uzaya seyahat edebilecek.

DAHA ÖNCEKİ TESTTE PATLAMIŞTI

Nisan ayında yapılan Crew Dragon kapsülünün motorlarının statik yangın testleri sırasında araç patlamış ve tamamen kullanılama hale gelmişti.

SpaceX’in Misyon Güvencesi Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann konu ile ilgili yaptığı açıklamada, mart ayında astronotsuz bir şekilde insansız olarak uçurulan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir hafta kenetli kalıp ardından dünyaya geri gelen Crew Dragon kapsülünün 20 Nisan'daki test sırasında gerçekleşen arızada yok olduğunu doğrulamıştı.