28 Ağustos 2020 Cuma 04:03 | Son Güncelleme:
Elon Musk'ın Tesla, SpaceX ve Hyperloop'tan sonra yeni projesi 'Neuralink' oldu! İnsan beynine çip takarak bilgisayarla doğrudan bağlantı kuracak
Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, son projesinin insan beynine çip takmak olduğunu söyledi.
Çiple insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefiyle yola çıkan Musk, Neuralink’in bugün TSİ 01:00’de canlı yayında etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.