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  3. Elon Muskın internet uydularının gökyüzündeki ilginç görüntüsü kaydedildi

Elon Muskın internet uydularının gökyüzündeki ilginç görüntüsü kaydedildi

Elon Muskın internet uydularının gökyüzündeki ilginç görüntüsü kaydedildi

SpaceX’in ilk 60 adet Starlink internet uydusunun yörüngeye fırlatılmasından bir gün sonra bir gökyüzü gözlemcisi uyduların yörüngedeki müthiş görüntüsünü kaydetti.

TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in geliştirdiği, Falcon 9 roketi, yine Elon Musk'ın FCC’den onay aldığı ultra hızlı internet uydularını (Starlink) 24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye saati ile 05:30'da Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundaki (CCAFS) Uzay Fırlatma Kompleksi'nden Falcon 9 Blok 5 roketi ile yaklaşık 550 kilometredeki yörüngesine gönderildi.

Dün gece, Hollanda'da yaşayan uydu izleyicisi ve gökyüzü gözlemcisi Marco Langbroek, Starlink uydularının gökyüzündeki ilginç görüntüsünü yakaladı.

Langbroek, "Ne muhteşem bir manzara!"

Videoda, SpaceX'in Starlink uydularının gece gökyüzünde oluşturdukları hareketli ışıkların parlak izi gökyüzünden bir inci dizesi gibi geçiyor. SpaceX, uyduları Dünya'nın 440 kilometre ilk yörüngesine soktu. Son bir yörünge manevrası ile 550 kilometreye ulaşacaklar.

Langbroek bu görüntüyü yakalamak için,  WATEC 902H düşük ışıklı düzey güvenlik kamerası ile Canon FD 1.8 / 50 mm lens kullandığını açıkladı.

İşte o muhteşem ver bir o kadar da ürkütücü uydu görüntüleri:

BU GÖRÜNTÜYÜ HEP GÖREBİLECEK MİYİZ?

Langbroek'e uyduları her geçişinin bu şekilde mi olup olmayacağı sorusu iletildi Langbroek, "Bu manzara böyle sürmeyecek. Gelecek günlerde bu "uydu treni" her gece 2-3 geçiş yapacak, ancak uyduların iyon iticileri (motorları) aktif olup manevra yaptıkça her seferinde daha fazla birbirinden uzaklaşacaklar. Bu yüzden" tren "muhtemelen hızla dağılacak." dedi.

Her Starlink uydusu yörüngesini ayarlamak için Krypton iyon iticileri kullanıyor. Musk bugün bir Twitter paylaşımında, “Kripton iticileri çalışır durumda, her 90 dakikada bir uydular yörüngesine yükseliyor” dedi.

12 BİN UYDU İLE UZAYDAN İNTERNET AĞI

SpaceX, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uygun fiyatlı internet erişimi sağlamak için Starlink mega uydu kümesini oluşturuyor. Uzay şirketi, mega uydu kümesi için toplamda 12 bin uydu fırlatmayı hedefliyor. Musk, "küçük" kapsama alanı için en az 400 uyduya, "orta" kapsama alanı için ise 800 uyduya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ŞU AN DÜNYA YÖRÜNGGESİNDE 2 BİN UYDU VAR

Bugün Dünya yörüngesinde yaklaşık sadece 2 bin operasyonel uzay aracı var. Langbroek'e göre, SpaceX tarafından planlanan çok sayıda Starlink uydusu şaşırtıcı.

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