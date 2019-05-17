Elon Musk'ın çılgın projesinin ikinci fırlatma girişimi de başarısız oldu

TM Dijital Haber Merkezi

Dün, milyarder iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketi, yine Elon Musk'ın FCC’den onay aldığı “ultra hızlı internet” uydularını (Starlink) yörüngesine göndermek için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Fakat söz konusu uçuş kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti. Ancak bu defa uydularla ilgili bir yazılım sorunu nedeniyle ikinci fırlatma denemesinin de ertelendiği bildirildi.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, "Uydu yazılımını güncellemek ve her şeyi üç kez tekrar kontrol etmek, görev başarısını en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Fırlatma yaklaşık bir hafta sonra yapılacak." denildi.

7 Mayıs'taki Uydu2019 konferansında konuşan SpaceX'in Baş Operasyon Sorumlusu Gwynne Shotwell, bu lansmanda Starlink test uydularının “düzinelerce” olacağını belirtti.

Shotwell, "Bu uydular yerleşik antenler ve elektrikli tahrik sistemlerine sahip olacak olsalar da, uydu içi bağlantılar için yetenekleri bulunmayacak. Bu lansman, gelecekteki lansmanlar için dağıtım stratejisini test etmek için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Ultra hızlı internet projesinin belli bir kapsama alanına ulaşması için 420 adet uydunun Dünya etrafında konumlandırılması gerekiyor. İlk operasyonel uydunun ise 2020 yılında fırlatılması bekleniyor.

Falcon 9 roketi bu uçuşu gerçekleştirirse 71. uçuşunu, roketin birinci kademe güçlendiricisi (dünyaya geri inen roket) 40. inişini ve SpaceX 2019’da icra ettiği 6. görevini icra etmiş olacak.

Ayrıca bu fırlatmanın bir başka özelliği de SpaceX'in şu ana kadarki bir fırlatılışta uzaya taşınılan en ağır yük olacak olması.