Elon Musk ve Bill Gates karşı karşıya geldi: Bu konu hakkında en ufak fikri yok

Teknoloji dünyasının iki önemli ismi Elon Musk ve Bill Gates, elektrikli araçlar konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya geldi. Gates'in elekrikli araçlarla ilgili yazısına yanıt veren Musk, "Bu konu hakkında en ufak bir fikri yok." dedi.

Ntv'de yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde elektirkli araçlar ile ilgili bir yazı kaleme alan Bill Gates elektrikli TIR'ların iddia edilenin aksine pratik bir yöntem olmayacağını öne sürdü.

Gates elektrikli araçların kısa mesafeler için hayli yararlı olacağını ancak uzun mesafede bir katı sağlamasını beklemediğini açıkladı.

"BU KONU HAKKINDA EN UFAK FİKRİ YOK"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Elon Musk, Bill Gates'e "Bu konu hakkında en ufak bir fikri yok" diyerek tepki gösterdi.