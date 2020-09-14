14 Eylül 2020 Pazartesi 13:32 | Son Güncelleme:
Elon Musk ve Bill Gates karşı karşıya geldi: Bu konu hakkında en ufak fikri yok
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, elektrikli araçlarla ilgili bir yazı kaleme alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e tepki göstererek, "Bu konu hakkında en ufak bir fikri yok." dedi.
Teknoloji dünyasının iki önemli ismi Elon Musk ve Bill Gates, elektrikli araçlar konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya geldi. Gates'in elekrikli araçlarla ilgili yazısına yanıt veren Musk, "Bu konu hakkında en ufak bir fikri yok." dedi.
Ntv'de yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde elektirkli araçlar ile ilgili bir yazı kaleme alan Bill Gates elektrikli TIR'ların iddia edilenin aksine pratik bir yöntem olmayacağını öne sürdü.
Gates elektrikli araçların kısa mesafeler için hayli yararlı olacağını ancak uzun mesafede bir katı sağlamasını beklemediğini açıkladı.
"BU KONU HAKKINDA EN UFAK FİKRİ YOK"
Konuyla ilgili ilk kez konuşan Elon Musk, Bill Gates'e "Bu konu hakkında en ufak bir fikri yok" diyerek tepki gösterdi.